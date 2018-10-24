مصادر "سبق": الفتاة الحاملة سلاحًا أبيض في مقطع متداوَل "مواطنة تعاني اعتلالات نفسية"

اتخذت بحقها الإجراءات النظامية وأُحيلت لجهة الاختصاص

قالت مصادر "سبق" إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه فتاة تسير بأحد الطرق العامة تحمل سلاحًا أبيض؛ فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة منطقة القصيم من تحديد هويتها، وهي مواطنة في العقد الثاني من العمر، وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنها تعاني اعتلالات نفسية، واتخذت بحقها الإجراءات النظامية الأولية، وجرى إحالتها لجهة الاختصاص.