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الجزائري "سفيان فيغولي" عن انتقاله لـ "النصر": لا أريد ذلك.. أود البقاء مع "غلطة سراي"

رفض الدولي الجزائري سفيان فيغولي "30" عاماً فكرة الانتقال لنادي النصر مبدياً في تصريحات نقلتها صحفية "aslanarenasi" رغبته في الاستمرار مع ناديه الحالي غلطة سراي.

وينتهي عقد فيغولي مع النادي التركي عام 2022 حيث كان قد انتقل لصفوفه في عام 2017 قادماً من ويستهام يونايتد الذي لعب له موسماً وحيداً بعد أن انضم إليه من فالنسيا الإسباني.

وقال اللاعب في تصريحات للصحيفة التركية :" لدي تفكير مختلف.. لا أرغب في الرحيل في الوقت الحالي "، الصحيفة قالت إن اللاعب أغلق الأبواب أمام الأندية السعودية الراغبة في ضمه.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن اللاعب تلقى عرضاً من نادي النصر للانضمام لصفوفه في الميركاتو الصيفي القادم قبل أن تنقل الصحيفة التركية تصريحات اللاعب الأخيرة.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجزائري "سفيان فيغولي" عن انتقاله لـ "النصر": لا أريد ذلك.. أود البقاء مع "غلطة سراي"
سبق

رفض الدولي الجزائري سفيان فيغولي "30" عاماً فكرة الانتقال لنادي النصر مبدياً في تصريحات نقلتها صحفية "aslanarenasi" رغبته في الاستمرار مع ناديه الحالي غلطة سراي.

وينتهي عقد فيغولي مع النادي التركي عام 2022 حيث كان قد انتقل لصفوفه في عام 2017 قادماً من ويستهام يونايتد الذي لعب له موسماً وحيداً بعد أن انضم إليه من فالنسيا الإسباني.

وقال اللاعب في تصريحات للصحيفة التركية :" لدي تفكير مختلف.. لا أرغب في الرحيل في الوقت الحالي "، الصحيفة قالت إن اللاعب أغلق الأبواب أمام الأندية السعودية الراغبة في ضمه.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن اللاعب تلقى عرضاً من نادي النصر للانضمام لصفوفه في الميركاتو الصيفي القادم قبل أن تنقل الصحيفة التركية تصريحات اللاعب الأخيرة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
12:45 AM

الجزائري "سفيان فيغولي" عن انتقاله لـ "النصر": لا أريد ذلك.. أود البقاء مع "غلطة سراي"

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محمد السيّد - الرياض
17
13,166

رفض الدولي الجزائري سفيان فيغولي "30" عاماً فكرة الانتقال لنادي النصر مبدياً في تصريحات نقلتها صحفية "aslanarenasi" رغبته في الاستمرار مع ناديه الحالي غلطة سراي.

وينتهي عقد فيغولي مع النادي التركي عام 2022 حيث كان قد انتقل لصفوفه في عام 2017 قادماً من ويستهام يونايتد الذي لعب له موسماً وحيداً بعد أن انضم إليه من فالنسيا الإسباني.

وقال اللاعب في تصريحات للصحيفة التركية :" لدي تفكير مختلف.. لا أرغب في الرحيل في الوقت الحالي "، الصحيفة قالت إن اللاعب أغلق الأبواب أمام الأندية السعودية الراغبة في ضمه.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن اللاعب تلقى عرضاً من نادي النصر للانضمام لصفوفه في الميركاتو الصيفي القادم قبل أن تنقل الصحيفة التركية تصريحات اللاعب الأخيرة.

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