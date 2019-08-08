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تدخل سريع وفوري ينقذ حاجاً هندياً توقف قلبه.. البداية من "عربة الجولف"

فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ ووضع على جهاز التنفس 3 أيام

أنقذ فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة، حياة حاج هندي في العقد السادس من العمر تعرض لتوقف قلب كاد أن يودي بحياته قبل أداء فريضة الحج.

وتدخل الفريق الطبي سريعاً فور وصول حالة الحاج للمستشفى بواسطة عربات النقل الإسعافي ''الجولف'' التي خصصت لنقل الحالات الطارئة، حيث تمت عملية الإنعاش القلبي الرئوي للحالة بنجاح، ونُقِل إلى العناية المركزة.

وتبيّن وجود جلطة رئوية حادة مع التهاب رئوي شديد في الرئتين، وتبين أن درجة الوعي لديه 7/15 فتقرر وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أيام، وبعد استقرار الحالة تم فصل الجهاز بنجاح، بعد التأكد من استقرار حالته، ونقله لأحد غرف التنويم، ومتابعة وضعه الصحي خلال 48 ساعة.

وأعرب الحاج الهندي عن سعادته ورضاه عن الخدمة الطبية المقدمة له، داعياً المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة وشعبها.

وتواصل الصحة تنفيذ برنامج "إنقاذ حياة"، الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، إضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدخل سريع وفوري ينقذ حاجاً هندياً توقف قلبه.. البداية من "عربة الجولف"
سبق

أنقذ فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة، حياة حاج هندي في العقد السادس من العمر تعرض لتوقف قلب كاد أن يودي بحياته قبل أداء فريضة الحج.

وتدخل الفريق الطبي سريعاً فور وصول حالة الحاج للمستشفى بواسطة عربات النقل الإسعافي ''الجولف'' التي خصصت لنقل الحالات الطارئة، حيث تمت عملية الإنعاش القلبي الرئوي للحالة بنجاح، ونُقِل إلى العناية المركزة.

وتبيّن وجود جلطة رئوية حادة مع التهاب رئوي شديد في الرئتين، وتبين أن درجة الوعي لديه 7/15 فتقرر وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أيام، وبعد استقرار الحالة تم فصل الجهاز بنجاح، بعد التأكد من استقرار حالته، ونقله لأحد غرف التنويم، ومتابعة وضعه الصحي خلال 48 ساعة.

وأعرب الحاج الهندي عن سعادته ورضاه عن الخدمة الطبية المقدمة له، داعياً المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة وشعبها.

وتواصل الصحة تنفيذ برنامج "إنقاذ حياة"، الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، إضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
12:58 PM

تدخل سريع وفوري ينقذ حاجاً هندياً توقف قلبه.. البداية من "عربة الجولف"

فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ ووضع على جهاز التنفس 3 أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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أنقذ فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة، حياة حاج هندي في العقد السادس من العمر تعرض لتوقف قلب كاد أن يودي بحياته قبل أداء فريضة الحج.

وتدخل الفريق الطبي سريعاً فور وصول حالة الحاج للمستشفى بواسطة عربات النقل الإسعافي ''الجولف'' التي خصصت لنقل الحالات الطارئة، حيث تمت عملية الإنعاش القلبي الرئوي للحالة بنجاح، ونُقِل إلى العناية المركزة.

وتبيّن وجود جلطة رئوية حادة مع التهاب رئوي شديد في الرئتين، وتبين أن درجة الوعي لديه 7/15 فتقرر وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أيام، وبعد استقرار الحالة تم فصل الجهاز بنجاح، بعد التأكد من استقرار حالته، ونقله لأحد غرف التنويم، ومتابعة وضعه الصحي خلال 48 ساعة.

وأعرب الحاج الهندي عن سعادته ورضاه عن الخدمة الطبية المقدمة له، داعياً المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة وشعبها.

وتواصل الصحة تنفيذ برنامج "إنقاذ حياة"، الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، إضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

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