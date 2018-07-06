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جمعية الزواج والتوجيه الأسري بجدة تقدم مساعدات مالية لـ 2200 شاب

لتخفيف الأعباء .. والقيمة الإجمالية تخطت 6 ملايين ريال

قدمت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة أخيراً، مساعدات مالية غير مستردة لـ 2203 شباب بقيمة 6.707.000 ريال، وذلك ضمن مبادراتها لتخفيف الأعباء المالية وتيسير الزواج.

وقال مدير عام الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب علي الزواج والتوجيه الأسري بجدة فهد بن بنيه الحازمي: الجمعية تركز على تيسير الزواج وإيجاد مشاريع وبرامج تسهم بفاعلية في مساعدة الشاب والفتاة على الزواج.

وأضاف: واصلنا تقديم مساعدات مالية غير مستردة لـ 2203 شباب بقيمة 6.707.000 ريال.

وأردف: استقبال طلبات المساعدة سواء كانت النقدية أو العينية يتم بطريقة إلكترونية عبر موقع الجمعية الرسمي .

وتابع: الجمعية تحرص على تقديم المساعدة والعون لكل ما من شأنه أن يسهم في تنشئة الأسرة واستقرارها، فكان من المهم والضروري تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك بإلحاقهم بالبرنامج التدريبي والتأهيلي "وقاية" الذي يُقام في القاعات التدريبية في مركز الجمعية للتدريب.

وقال "الحازمي": يعد هذا البرنامج ركيزة قوية لتأهيل المقبلين على الزواج لتعلم فنون بناء الحياة الأسرية المستقرة، وتقدمه الجمعية بالشراكة مع نخبة من المدربين والمستشارين والمصلحين في مجال التوجيه والإصلاح الأسري.

ودعا رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأهل الخير إلى الإسهام في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج سواء من زكاتهم أو صدقاتهم لبناء أسرة ناشئة تخدم دينها ووطنها ومجتمعها، وتعتز الجمعية أنها استطاعت حتى الآن مع شركائها الإسهام في تزويج أكثر من 80 ألف شاب وفتاة.

يُذكر أن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى إلى تقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية.

وتعد هذه الدورات بمنزلة جرعة واقية لحماية الأسرة واستقرارها لتتمكن من معالجة الخلافات الأسرية بطرق علمية، ونشر ثقافة تأهيل الشباب والفتيات ما قبل الزواج.

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جمعية الزواج والتوجيه الأسري بجدة تقدم مساعدات مالية لـ 2200 شاب
سبق

قدمت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة أخيراً، مساعدات مالية غير مستردة لـ 2203 شباب بقيمة 6.707.000 ريال، وذلك ضمن مبادراتها لتخفيف الأعباء المالية وتيسير الزواج.

وقال مدير عام الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب علي الزواج والتوجيه الأسري بجدة فهد بن بنيه الحازمي: الجمعية تركز على تيسير الزواج وإيجاد مشاريع وبرامج تسهم بفاعلية في مساعدة الشاب والفتاة على الزواج.

وأضاف: واصلنا تقديم مساعدات مالية غير مستردة لـ 2203 شباب بقيمة 6.707.000 ريال.

وأردف: استقبال طلبات المساعدة سواء كانت النقدية أو العينية يتم بطريقة إلكترونية عبر موقع الجمعية الرسمي .

وتابع: الجمعية تحرص على تقديم المساعدة والعون لكل ما من شأنه أن يسهم في تنشئة الأسرة واستقرارها، فكان من المهم والضروري تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك بإلحاقهم بالبرنامج التدريبي والتأهيلي "وقاية" الذي يُقام في القاعات التدريبية في مركز الجمعية للتدريب.

وقال "الحازمي": يعد هذا البرنامج ركيزة قوية لتأهيل المقبلين على الزواج لتعلم فنون بناء الحياة الأسرية المستقرة، وتقدمه الجمعية بالشراكة مع نخبة من المدربين والمستشارين والمصلحين في مجال التوجيه والإصلاح الأسري.

ودعا رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأهل الخير إلى الإسهام في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج سواء من زكاتهم أو صدقاتهم لبناء أسرة ناشئة تخدم دينها ووطنها ومجتمعها، وتعتز الجمعية أنها استطاعت حتى الآن مع شركائها الإسهام في تزويج أكثر من 80 ألف شاب وفتاة.

يُذكر أن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى إلى تقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية.

وتعد هذه الدورات بمنزلة جرعة واقية لحماية الأسرة واستقرارها لتتمكن من معالجة الخلافات الأسرية بطرق علمية، ونشر ثقافة تأهيل الشباب والفتيات ما قبل الزواج.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
03:52 PM

جمعية الزواج والتوجيه الأسري بجدة تقدم مساعدات مالية لـ 2200 شاب

لتخفيف الأعباء .. والقيمة الإجمالية تخطت 6 ملايين ريال

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عبدالله الراجحي - جدة
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قدمت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة أخيراً، مساعدات مالية غير مستردة لـ 2203 شباب بقيمة 6.707.000 ريال، وذلك ضمن مبادراتها لتخفيف الأعباء المالية وتيسير الزواج.

وقال مدير عام الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب علي الزواج والتوجيه الأسري بجدة فهد بن بنيه الحازمي: الجمعية تركز على تيسير الزواج وإيجاد مشاريع وبرامج تسهم بفاعلية في مساعدة الشاب والفتاة على الزواج.

وأضاف: واصلنا تقديم مساعدات مالية غير مستردة لـ 2203 شباب بقيمة 6.707.000 ريال.

وأردف: استقبال طلبات المساعدة سواء كانت النقدية أو العينية يتم بطريقة إلكترونية عبر موقع الجمعية الرسمي .

وتابع: الجمعية تحرص على تقديم المساعدة والعون لكل ما من شأنه أن يسهم في تنشئة الأسرة واستقرارها، فكان من المهم والضروري تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وذلك بإلحاقهم بالبرنامج التدريبي والتأهيلي "وقاية" الذي يُقام في القاعات التدريبية في مركز الجمعية للتدريب.

وقال "الحازمي": يعد هذا البرنامج ركيزة قوية لتأهيل المقبلين على الزواج لتعلم فنون بناء الحياة الأسرية المستقرة، وتقدمه الجمعية بالشراكة مع نخبة من المدربين والمستشارين والمصلحين في مجال التوجيه والإصلاح الأسري.

ودعا رجال الأعمال والشركات والمؤسسات وأهل الخير إلى الإسهام في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج سواء من زكاتهم أو صدقاتهم لبناء أسرة ناشئة تخدم دينها ووطنها ومجتمعها، وتعتز الجمعية أنها استطاعت حتى الآن مع شركائها الإسهام في تزويج أكثر من 80 ألف شاب وفتاة.

يُذكر أن الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة تسعى إلى تقديم الإرشاد والتوجيه الأسري للعرسان وتأهيلهم أسرياً وتبصيرهم في كل ما يتعلق بالحياة الزوجية.

وتعد هذه الدورات بمنزلة جرعة واقية لحماية الأسرة واستقرارها لتتمكن من معالجة الخلافات الأسرية بطرق علمية، ونشر ثقافة تأهيل الشباب والفتيات ما قبل الزواج.

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