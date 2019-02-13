"الربيعة": مبادرة خادم الحرمين لدعم الصين تأتي امتدادًا للدور الريادي الإنساني للمملكة

لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا"

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لدعم جمهورية الصين الشعبية تأتي امتدادًا للدور الريادي الإنساني للمملكة.

جاء ذلك في تصريح للربيعة، اليوم، عقب توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في الصين.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من مساهمة المملكة لدعم الصين ستصل خلال خمسة أيام، فيما ستصل الدفعات الأخرى في مدة لا تزيد عن أسبوعين، مؤكداً أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحة بأن تصل مساهمة المملكة بشكل عاجل، إذ عمل المركز خلال الفترة الماضية ليلاً ونهارًا لضمان وصول مساعدات المملكة إلى الصين في أسرع وقت.

وأوضح أن المملكة تقف مع دول العالم في الأزمات الصحية والبيئية والكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن جهود المملكة الإنسانية هي رسالة سلم وسلام ودعم لمجتمعات العالم أجمع.