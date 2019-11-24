بمعرض توعوي.. "حقوق الإنسان" تشارك في مؤتمر تمكين المرأة بالرياض

يتضمن أبرز الحقوق التي كفلتها الأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية

شاركت هيئة حقوق الإنسان في مؤتمر "تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان"، الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود تحت رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح بن حثلين، بهدف إبراز الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ودورها في تمكين المرأة.



وأوضحت عضو مجلس الهيئة الدكتورة آمال الهبدان، أن المملكة شهدت حزمة من الإصلاحات الكبيرة نفذتها لتمكين المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة واهتمامها بدعم تمكين المرأة بما تبذله من جهود، وفي مقدمة ذلك تكوينها لجنة باسم "لجنة حقوق المرأة" التي تعمل على إعداد مبادرات متواصلة لحماية حقوقها وتمكينها، وتنفيذها العديد من الأنشطة والورش والبرامج التدريبية الداعمة لذلك، وتوقيعها مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمرأة لتعزيز مشاركتها في التنمية.



وتشارك الهيئة ضمن فعاليات المؤتمر بمعرض توعوي تستعرض خلاله أبرز الحقوق التي كفلتها الأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، وترد من خلاله على استفسارات الزوار.