جامعة الجوف: استمرار العمل عن بُعد وعلى المستفيدين التواصل هاتفيًّا وإلكترونيًّا

"تعليم نجران" يدعو الطلاب والطالبات للاستفادة من خيارات المدرسة الافتراضية

وجّه مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، باستمرار العمل عن بعد لكل منسوبي الجامعة من الإداريين ابتداءً من اليوم، كما وجّه باستمرار انتظام المحاضرات في نفس مواعيدها عبر نظام البلاك بورد، ومتابعة أي عقبات تواجه ذلك، ورفع تقارير يومية لوكيل الجامعة للشؤون التعليمية.

وشدد "الزارع"، على أهمية استمرار العمل عبر نظام تيسير لجميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها وعدم تعطيل أي معاملة على النظام، وأن يقوم العميد أو مدير الجهة بمتابعة إنجاز المعاملات؛ موجهًا بتفعيل اجتماعات اللجان الدائمة ومجالس الأقسام والكليات إلكترونيًّا؛ مطالبًا بضرورة استمرار التعامل بوعي، والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودعت جامعة الجوف، جميع المستفيدين إلى التواصل إلكترونيًّا مع مسؤولي الجامعة دون الحاجة لزيارة الجامعة، وسوف تتم خدمتهم من خلال الرابط التالي (http://bit.ly/39Vq8VH)، أو التواصل هاتفيًّا مع مسؤولي الجامعة وجميع منسوبيها من خلال الرابط التالي (http://bit.ly/39Ybqgm).

من ناحية أخرى، شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران على ضرورة قيام طلاب وطالبات المنطقة بالاستفادة من خيارات المدرسة الافتراضية التي سعت وزارة التعليم لتوفيرها، والمتمثلة في "قناة عين، ورابط القناة على اليوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة "؛ مشيرة إلى الخيارات المتاحة للطالب والطالبة لاختيار الوقت المناسب لهم وفقًا للتقنية المتوفرة لديهم.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، أن هذا يأتي من حرص وزارة التعليم لمواصلة الرحلة التعليمية وبتقنيات عالية وخيارات متعددة تناسب ظروف وبيئة الطلاب والطالبات.

ودعا "العتيبي" الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والجهات المعنية في الإدارة لمتابعة الحسابات الرسمية لوزارة التعليم وتعليم نجران لمعرفة ما يستجد، والاطلاع على الجداول والخطة الدراسية لمختلف المراحل الدراسية في التعليم العام (ابتدائي، متوسط، الثانوي) بنظاميه وكافة مساراته.

وأشار إلى جهود وزارة التعليم بالعمل على الإطلاق التجريبي لمنظومة التعليم الموحدة؛ وذلك على عدة مراحل تدريجية، يتم من خلالها إرسال إرشادات الدخول على المنظومة للمستفيدين حسب الخطة الزمنية التي بدأت من يوم الأحد لقادة المدارس، والاثنين والثلاثاء لمعلمي ومعلمات وطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، ويومي الأربعاء والخميس لمعلمي ومعلمات وطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة.

جدير بالذكر أن قناة "عين التلفزيونية" تعمل على بث الدروس لجميع المراحل الدراسية على قمر عربسات من الساعة 8 صباحًا حتى 12.30 ظهرًا، ويعاد طوال اليوم بصفة مستمرة، بالإضافة إلى رابط القناة على يوتيوب على مدار الساعة.

وتوفر بوابة عين الإثرائية خدمة حضور الدروس بشكل افتراضي مع المعلمين، وتوفير الكتب التفاعلية، والتقويم الذاتي، وتقدم "بوابة المستقبل" للمسجلين فيها أدوات تواصل بين المعلم والطالب عبر دروس تفاعلية كخيار آخر متاح في أي وقت.