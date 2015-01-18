النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإحصاء الخليجي: أكثر من 99 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.7%

بلغ إجمالي الوفيات 19,727 والإصابات المؤكّدة 2,827,334

تخطى عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 99 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.7.%

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 99,461,674 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,827,334 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,606,895 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,727 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.7 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.2 .%

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الإحصاء الخليجي: أكثر من 99 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.7%
سبق

تخطى عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 99 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.7.%

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 99,461,674 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,827,334 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,606,895 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,727 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.7 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.2 .%

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
10:00 AM

الإحصاء الخليجي: أكثر من 99 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.7%

بلغ إجمالي الوفيات 19,727 والإصابات المؤكّدة 2,827,334

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
192

تخطى عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 99 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.7.%

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 99,461,674 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,827,334 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,606,895 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,727 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.7 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.2 .%

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,659
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,524
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة