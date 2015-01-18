الإحصاء الخليجي: أكثر من 99 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 91.7%

بلغ إجمالي الوفيات 19,727 والإصابات المؤكّدة 2,827,334

تخطى عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 99 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.7.%

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 99,461,674 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,827,334 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,606,895 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 19,727 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز، أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 91.7 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 92.2 .%