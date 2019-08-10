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عجزت أقدامهم فدفعتهم قلوبهم.. شاهد الحجاج على "عربات" في المشاعر

عبَّروا عن شكرهم للمملكة نظرًا للتجهيزات الكبيرة وتهيئة البنية التحتية

عجزت أقدام بعض الحجيج عن السير بالمشاعر المقدسة؛ فدفعتهم قلوبهم شوقًا إلى الحج لبيت الله الحرام، وزيارة البقاع الطاهرة، يتجولون في المشاعر كغيرهم ممن لديهم القدرة على المشي بتمام وتمكُّن، مستفيدين من التجهيزات التي وفرتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" عددًا من الحجاج على عرباتهم في مختلف المشاعر المقدسة حاجين وملبيين، فيما عبَّر عدد منهم عن شكرهم للمملكة نظرًا للتجهيزات الكبيرة، وتهيئة البنية التحتية في المشاعر المقدسة لنقل الحجاج من الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يتنقلون عبر عربات.

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عجزت أقدامهم فدفعتهم قلوبهم.. شاهد الحجاج على "عربات" في المشاعر
سبق

عجزت أقدام بعض الحجيج عن السير بالمشاعر المقدسة؛ فدفعتهم قلوبهم شوقًا إلى الحج لبيت الله الحرام، وزيارة البقاع الطاهرة، يتجولون في المشاعر كغيرهم ممن لديهم القدرة على المشي بتمام وتمكُّن، مستفيدين من التجهيزات التي وفرتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" عددًا من الحجاج على عرباتهم في مختلف المشاعر المقدسة حاجين وملبيين، فيما عبَّر عدد منهم عن شكرهم للمملكة نظرًا للتجهيزات الكبيرة، وتهيئة البنية التحتية في المشاعر المقدسة لنقل الحجاج من الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يتنقلون عبر عربات.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:25 PM

عجزت أقدامهم فدفعتهم قلوبهم.. شاهد الحجاج على "عربات" في المشاعر

عبَّروا عن شكرهم للمملكة نظرًا للتجهيزات الكبيرة وتهيئة البنية التحتية

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محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
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عجزت أقدام بعض الحجيج عن السير بالمشاعر المقدسة؛ فدفعتهم قلوبهم شوقًا إلى الحج لبيت الله الحرام، وزيارة البقاع الطاهرة، يتجولون في المشاعر كغيرهم ممن لديهم القدرة على المشي بتمام وتمكُّن، مستفيدين من التجهيزات التي وفرتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفصيلاً، رصدت "سبق" عددًا من الحجاج على عرباتهم في مختلف المشاعر المقدسة حاجين وملبيين، فيما عبَّر عدد منهم عن شكرهم للمملكة نظرًا للتجهيزات الكبيرة، وتهيئة البنية التحتية في المشاعر المقدسة لنقل الحجاج من الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يتنقلون عبر عربات.

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