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الأردن يسجل أول حالة وفاة بكورونا

ارتفاع عدد الإصابات إلى 235 حالة

سجل الأردن أول وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 235 شخصًا.


وأكد المدير العام لمستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، الجمعة؛ وفاة سيدة تبلغ 83 عامًا من العمر.

وقال الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية، والتهاب نتيجة التسمم بالدم، وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد أعلن في وقت سابق من الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 235 حالة، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة خلال اليوم.

فيروس كورونا الجديد

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الأردن يسجل أول حالة وفاة بكورونا
سبق

سجل الأردن أول وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 235 شخصًا.


وأكد المدير العام لمستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، الجمعة؛ وفاة سيدة تبلغ 83 عامًا من العمر.

وقال الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية، والتهاب نتيجة التسمم بالدم، وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد أعلن في وقت سابق من الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 235 حالة، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة خلال اليوم.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
10:22 AM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:32 PM

الأردن يسجل أول حالة وفاة بكورونا

ارتفاع عدد الإصابات إلى 235 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل الأردن أول وفاة بفيروس كورونا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين في المملكة 235 شخصًا.


وأكد المدير العام لمستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، الجمعة؛ وفاة سيدة تبلغ 83 عامًا من العمر.

وقال الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية، والتهاب نتيجة التسمم بالدم، وتم تحويلها من مستشفى خاص إلى مستشفى الأمير حمزة.

وكان وزير الصحة الأردني سعد جابر، قد أعلن في وقت سابق من الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن إلى 235 حالة، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة خلال اليوم.

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