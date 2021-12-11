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كانت في العناية الفائقة.. شاهد أغرب فيديو تلقته فنانة مصرية

بثت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز أغرب فيديو تلقته وهي مريضة في العناية الفائقة، حين جاءتها رسالة من حارس مقبرتها، يخبرها بأنه يقوم بتجهيز قبرها.

وقالت خلال مقابلة مع قناة "سي بي سي": "التربي (حارس المقبرة ومَن يقوم بالدفن) أرسل لي رسالة وفيديو، ظهر فيه مع أسرته وهم يقومون بتجهيز مقبرة، وقال لي دي الجنينة (الحديقة) يا أستاذة، وركبنا لك كشاف إضاءة، ومنتظرك يا أستاذة علشان كلنا بنحبك".

وتابعت: "التربي أرسل لي رسالة تاني، وقلت له بلاش تبعتلي مسج تاني؛ لأن آخر مرة بعتلي فيها رسالة بتقلي إنك بتجهز مقبرتي".

وكشف ياسمين عبدالعزيز أنها تتعامل مع المقابر على أنها بيتها الثاني "خاصة أني كثيرة الذهاب هناك، وبحب أقعد في الترب (المقابر)، وأنا مبخافش من الموت بس كل مشكلتي ولادي".

وعن اللحظة التي شعرت فيها باقتراب الموت قالت: "سألت نفسي ماذا أعددت للقاء ربي".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت الشهر الماضي لأزمة صحية خطيرة بسبب خطأ طبي أثناء إجراء جراحة، وتم إدخالها العناية الفائقة، ثم سافرت للعلاج بالخارج، حتى تعافت من أزمتها الصحية. (فيديو)

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كانت في العناية الفائقة.. شاهد أغرب فيديو تلقته فنانة مصرية
سبق

بثت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز أغرب فيديو تلقته وهي مريضة في العناية الفائقة، حين جاءتها رسالة من حارس مقبرتها، يخبرها بأنه يقوم بتجهيز قبرها.

وقالت خلال مقابلة مع قناة "سي بي سي": "التربي (حارس المقبرة ومَن يقوم بالدفن) أرسل لي رسالة وفيديو، ظهر فيه مع أسرته وهم يقومون بتجهيز مقبرة، وقال لي دي الجنينة (الحديقة) يا أستاذة، وركبنا لك كشاف إضاءة، ومنتظرك يا أستاذة علشان كلنا بنحبك".

وتابعت: "التربي أرسل لي رسالة تاني، وقلت له بلاش تبعتلي مسج تاني؛ لأن آخر مرة بعتلي فيها رسالة بتقلي إنك بتجهز مقبرتي".

وكشف ياسمين عبدالعزيز أنها تتعامل مع المقابر على أنها بيتها الثاني "خاصة أني كثيرة الذهاب هناك، وبحب أقعد في الترب (المقابر)، وأنا مبخافش من الموت بس كل مشكلتي ولادي".

وعن اللحظة التي شعرت فيها باقتراب الموت قالت: "سألت نفسي ماذا أعددت للقاء ربي".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت الشهر الماضي لأزمة صحية خطيرة بسبب خطأ طبي أثناء إجراء جراحة، وتم إدخالها العناية الفائقة، ثم سافرت للعلاج بالخارج، حتى تعافت من أزمتها الصحية. (فيديو)

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
01:46 AM

كانت في العناية الفائقة.. شاهد أغرب فيديو تلقته فنانة مصرية

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أيمن حسن - الرياض
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2,701

بثت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز أغرب فيديو تلقته وهي مريضة في العناية الفائقة، حين جاءتها رسالة من حارس مقبرتها، يخبرها بأنه يقوم بتجهيز قبرها.

وقالت خلال مقابلة مع قناة "سي بي سي": "التربي (حارس المقبرة ومَن يقوم بالدفن) أرسل لي رسالة وفيديو، ظهر فيه مع أسرته وهم يقومون بتجهيز مقبرة، وقال لي دي الجنينة (الحديقة) يا أستاذة، وركبنا لك كشاف إضاءة، ومنتظرك يا أستاذة علشان كلنا بنحبك".

وتابعت: "التربي أرسل لي رسالة تاني، وقلت له بلاش تبعتلي مسج تاني؛ لأن آخر مرة بعتلي فيها رسالة بتقلي إنك بتجهز مقبرتي".

وكشف ياسمين عبدالعزيز أنها تتعامل مع المقابر على أنها بيتها الثاني "خاصة أني كثيرة الذهاب هناك، وبحب أقعد في الترب (المقابر)، وأنا مبخافش من الموت بس كل مشكلتي ولادي".

وعن اللحظة التي شعرت فيها باقتراب الموت قالت: "سألت نفسي ماذا أعددت للقاء ربي".

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد تعرضت الشهر الماضي لأزمة صحية خطيرة بسبب خطأ طبي أثناء إجراء جراحة، وتم إدخالها العناية الفائقة، ثم سافرت للعلاج بالخارج، حتى تعافت من أزمتها الصحية. (فيديو)

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