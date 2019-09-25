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أمير جازان بالنيابة يشيد بتنظيم الجامعة لحفل الأهالي الوطني.

شارك في تنظيمه 670 طالبًا وطالبة

أشاد أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، بتنظيم الجامعة لحفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، وتميُّز طلبتها ومنسوبيها في الإعداد والمشاركة في الحدث الوطني العظيم.

وأعرب مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة جازان بالنيابة، على رعايته لحفل أهالي جازان الذي نُظِّم في المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.

وثمَّن الدكتور "القحطاني" لنائب أمير المنطقة رعايته لهذه المناسبة الوطنية التي ازدانت بتشريفه وحضوره ومشاركته لأهالي المنطقة فرحتهم الوطنية.

وأوضح أن الجامعة حملت على عاتقها هذا العام _ ولأول مرة _ تنظيم الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، وقدَّمت من خلاله العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي أسهمت في تعزيز روح الانتماء للوطن.

يذكر أن الجامعة فتحت المجال لطلابها وطالباتها للتطوع في مجال تنظيم الاحتفال بالمدرج المفتوح بالمدينة الجامعية، إلى جانب الاستقبال وإدارة الحشود، حيث تقدم أكثر من 670 طالبًا وطالبة، بذلوا جهودًا متميزة في استقبال الأهالي وتسهيل وصولهم للفعاليات.

ونُظِّمت مجموعة من المناسبات والفعاليات تزامنًا مع احتفالات الوطن، حيث أقامت عمادة شؤون الطلاب بطولة اختراق الضاحية بين كليات الجامعة.

كما نفذت العديد من كليات الجامعة احتفالات متعددة داخل مقرات الكليات كستها البهجة والفرح بهذه المناسبة، وتنوعت بين إبداعات فنية وفلكلورية وثقافية وخطابية.

وكان "طموحنا حد السما"، هو عنوان الأوبريت الوطني، الذي أعدَّته ونفذته الجامعة ضمن برنامج احتفال أهالي جازان باليوم الوطني، ونال إشادة أمير المنطقة بالنيابة.

كتب كلمات أوبريت "طموحنا حدّ السما"، الشاعر: أحمد السيد عطيف، ولحَّنه الفنان: صالح خيري، ومن أداء أحمد قصيري وموسى معيدي، وإشراف: عثمان حكمي، وموسى محرق.

وتوافَد أكثر من 4800 مواطن من أهالي منطقة جازان، استوعبهم المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية، الذي يتسع لأكثر من 12 ألف شخص، ويتميز بإطلالته على القناة البحرية والنافورة التي أضيئت بلون العلم السعودي.

وازدانت سماء الجامعة بأضواء الألعاب النارية لأول مرة في تاريخها، وانطلقت الألعاب النارية لحظة مشاركة الأمير محمد بن عبد العزيز، في تأدية العَرٔضة السعودية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير جازان بالنيابة يشيد بتنظيم الجامعة لحفل الأهالي الوطني.
سبق

أشاد أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، بتنظيم الجامعة لحفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، وتميُّز طلبتها ومنسوبيها في الإعداد والمشاركة في الحدث الوطني العظيم.

وأعرب مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة جازان بالنيابة، على رعايته لحفل أهالي جازان الذي نُظِّم في المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.

وثمَّن الدكتور "القحطاني" لنائب أمير المنطقة رعايته لهذه المناسبة الوطنية التي ازدانت بتشريفه وحضوره ومشاركته لأهالي المنطقة فرحتهم الوطنية.

وأوضح أن الجامعة حملت على عاتقها هذا العام _ ولأول مرة _ تنظيم الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، وقدَّمت من خلاله العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي أسهمت في تعزيز روح الانتماء للوطن.

يذكر أن الجامعة فتحت المجال لطلابها وطالباتها للتطوع في مجال تنظيم الاحتفال بالمدرج المفتوح بالمدينة الجامعية، إلى جانب الاستقبال وإدارة الحشود، حيث تقدم أكثر من 670 طالبًا وطالبة، بذلوا جهودًا متميزة في استقبال الأهالي وتسهيل وصولهم للفعاليات.

ونُظِّمت مجموعة من المناسبات والفعاليات تزامنًا مع احتفالات الوطن، حيث أقامت عمادة شؤون الطلاب بطولة اختراق الضاحية بين كليات الجامعة.

كما نفذت العديد من كليات الجامعة احتفالات متعددة داخل مقرات الكليات كستها البهجة والفرح بهذه المناسبة، وتنوعت بين إبداعات فنية وفلكلورية وثقافية وخطابية.

وكان "طموحنا حد السما"، هو عنوان الأوبريت الوطني، الذي أعدَّته ونفذته الجامعة ضمن برنامج احتفال أهالي جازان باليوم الوطني، ونال إشادة أمير المنطقة بالنيابة.

كتب كلمات أوبريت "طموحنا حدّ السما"، الشاعر: أحمد السيد عطيف، ولحَّنه الفنان: صالح خيري، ومن أداء أحمد قصيري وموسى معيدي، وإشراف: عثمان حكمي، وموسى محرق.

وتوافَد أكثر من 4800 مواطن من أهالي منطقة جازان، استوعبهم المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية، الذي يتسع لأكثر من 12 ألف شخص، ويتميز بإطلالته على القناة البحرية والنافورة التي أضيئت بلون العلم السعودي.

وازدانت سماء الجامعة بأضواء الألعاب النارية لأول مرة في تاريخها، وانطلقت الألعاب النارية لحظة مشاركة الأمير محمد بن عبد العزيز، في تأدية العَرٔضة السعودية.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
06:35 PM

أمير جازان بالنيابة يشيد بتنظيم الجامعة لحفل الأهالي الوطني.

شارك في تنظيمه 670 طالبًا وطالبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أشاد أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، بتنظيم الجامعة لحفل أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين، وتميُّز طلبتها ومنسوبيها في الإعداد والمشاركة في الحدث الوطني العظيم.

وأعرب مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة جازان بالنيابة، على رعايته لحفل أهالي جازان الذي نُظِّم في المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية.

وثمَّن الدكتور "القحطاني" لنائب أمير المنطقة رعايته لهذه المناسبة الوطنية التي ازدانت بتشريفه وحضوره ومشاركته لأهالي المنطقة فرحتهم الوطنية.

وأوضح أن الجامعة حملت على عاتقها هذا العام _ ولأول مرة _ تنظيم الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني، وقدَّمت من خلاله العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي أسهمت في تعزيز روح الانتماء للوطن.

يذكر أن الجامعة فتحت المجال لطلابها وطالباتها للتطوع في مجال تنظيم الاحتفال بالمدرج المفتوح بالمدينة الجامعية، إلى جانب الاستقبال وإدارة الحشود، حيث تقدم أكثر من 670 طالبًا وطالبة، بذلوا جهودًا متميزة في استقبال الأهالي وتسهيل وصولهم للفعاليات.

ونُظِّمت مجموعة من المناسبات والفعاليات تزامنًا مع احتفالات الوطن، حيث أقامت عمادة شؤون الطلاب بطولة اختراق الضاحية بين كليات الجامعة.

كما نفذت العديد من كليات الجامعة احتفالات متعددة داخل مقرات الكليات كستها البهجة والفرح بهذه المناسبة، وتنوعت بين إبداعات فنية وفلكلورية وثقافية وخطابية.

وكان "طموحنا حد السما"، هو عنوان الأوبريت الوطني، الذي أعدَّته ونفذته الجامعة ضمن برنامج احتفال أهالي جازان باليوم الوطني، ونال إشادة أمير المنطقة بالنيابة.

كتب كلمات أوبريت "طموحنا حدّ السما"، الشاعر: أحمد السيد عطيف، ولحَّنه الفنان: صالح خيري، ومن أداء أحمد قصيري وموسى معيدي، وإشراف: عثمان حكمي، وموسى محرق.

وتوافَد أكثر من 4800 مواطن من أهالي منطقة جازان، استوعبهم المدرج المفتوح بالمدينة الجامعية، الذي يتسع لأكثر من 12 ألف شخص، ويتميز بإطلالته على القناة البحرية والنافورة التي أضيئت بلون العلم السعودي.

وازدانت سماء الجامعة بأضواء الألعاب النارية لأول مرة في تاريخها، وانطلقت الألعاب النارية لحظة مشاركة الأمير محمد بن عبد العزيز، في تأدية العَرٔضة السعودية.

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