مجلس الأمن يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ"فرانس 24".
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ"فرانس 24".
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ"فرانس 24".
أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ"فرانس 24".