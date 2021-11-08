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مجلس الأمن يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

طالب بمحاسبة الجناة ومموليهم ورعاتهم

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ"فرانس 24".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مجلس الأمن يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
سبق

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ"فرانس 24".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
09:41 PM

مجلس الأمن يدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

طالب بمحاسبة الجناة ومموليهم ورعاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، اليوم (الاثنين)، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وطالب المجلس بمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية الشنيعة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة، وفقًا لـ"فرانس 24".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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