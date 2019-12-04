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"القرني" إلى رتبة مقدم في أمن الحج والعمرة

تم ترقية الرائد عبدالله محمد القرني إلى رتبة مقدم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بإدارة الحشود.

وعبّر "القرني" عن شكره لله عز وجل، سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.


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"القرني" إلى رتبة مقدم في أمن الحج والعمرة
سبق

تم ترقية الرائد عبدالله محمد القرني إلى رتبة مقدم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بإدارة الحشود.

وعبّر "القرني" عن شكره لله عز وجل، سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.


04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
12:30 AM

"القرني" إلى رتبة مقدم في أمن الحج والعمرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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2,010

تم ترقية الرائد عبدالله محمد القرني إلى رتبة مقدم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بإدارة الحشود.

وعبّر "القرني" عن شكره لله عز وجل، سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.


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