"القرني" إلى رتبة مقدم في أمن الحج والعمرة

تم ترقية الرائد عبدالله محمد القرني إلى رتبة مقدم في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بإدارة الحشود.

وعبّر "القرني" عن شكره لله عز وجل، سائلاً الله تعالى أن تكون عونًا له في أداء مهمته العملية لخدمة هذا البلد الغالي، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.



