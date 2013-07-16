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"تصفية" تسعى لاسترداد 170 مليون ريال عبر محاكم التنفيذ

تتابع التنفيذ على أموال وعقارات أصحاب المساهمات المتعثرة

أكّدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها تتابع من كثب إجراءات التنفيذ على أموال وعقارات أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة؛ وذلك لاستعادة أكثر من 170 مليون ريال؛ تمثل حقوق عدد من المساهمين.

وتم الحجز على مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء عدد من أصحاب المساهمات المتعثرين في "الرياض – جدة – المدينة المنوّرة – خميس مشيط – رياض الخبراء – ضرماء"، ويتواصل العمل لاستكمال إجراءات البيع وتصفيتها لمصلحة المساهمين.

وأشارت "تصفية"، إلى أهم المساهمات التي صدرت بشأنها سندات تنفيذية هذا العام، وهي "مساهمات حمزة الحمزة، ومساهمات النهابي"، لافتة إلى أنها ما زالت تتلقى البلاغات حول أموال أصحاب المساهمات المتعثرة، أو التي يشتبه في أنها عائدة إليهم؛ من أجل ملاحقتها والتنفيذ عليها.

وثمّنت "تصفية"، تعاون وزارة العدل معها، وتخصيص الدائرة العشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض؛ للنظر في قضايا المساهمات العقارية، وذلك من خلال تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري على أصحاب المساهمات الممتنعين عن السداد، والتنفيذ على عقاراتهم وأموالهم، وتصفيتها وتسليم المساهمين حقوقهم بأقصر الطرق وأيسر السبل.

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"تصفية" تسعى لاسترداد 170 مليون ريال عبر محاكم التنفيذ
سبق

أكّدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها تتابع من كثب إجراءات التنفيذ على أموال وعقارات أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة؛ وذلك لاستعادة أكثر من 170 مليون ريال؛ تمثل حقوق عدد من المساهمين.

وتم الحجز على مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء عدد من أصحاب المساهمات المتعثرين في "الرياض – جدة – المدينة المنوّرة – خميس مشيط – رياض الخبراء – ضرماء"، ويتواصل العمل لاستكمال إجراءات البيع وتصفيتها لمصلحة المساهمين.

وأشارت "تصفية"، إلى أهم المساهمات التي صدرت بشأنها سندات تنفيذية هذا العام، وهي "مساهمات حمزة الحمزة، ومساهمات النهابي"، لافتة إلى أنها ما زالت تتلقى البلاغات حول أموال أصحاب المساهمات المتعثرة، أو التي يشتبه في أنها عائدة إليهم؛ من أجل ملاحقتها والتنفيذ عليها.

وثمّنت "تصفية"، تعاون وزارة العدل معها، وتخصيص الدائرة العشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض؛ للنظر في قضايا المساهمات العقارية، وذلك من خلال تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري على أصحاب المساهمات الممتنعين عن السداد، والتنفيذ على عقاراتهم وأموالهم، وتصفيتها وتسليم المساهمين حقوقهم بأقصر الطرق وأيسر السبل.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
12:36 PM

"تصفية" تسعى لاسترداد 170 مليون ريال عبر محاكم التنفيذ

تتابع التنفيذ على أموال وعقارات أصحاب المساهمات المتعثرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، أنها تتابع من كثب إجراءات التنفيذ على أموال وعقارات أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة؛ وذلك لاستعادة أكثر من 170 مليون ريال؛ تمثل حقوق عدد من المساهمين.

وتم الحجز على مجموعة من العقارات المسجلة بأسماء عدد من أصحاب المساهمات المتعثرين في "الرياض – جدة – المدينة المنوّرة – خميس مشيط – رياض الخبراء – ضرماء"، ويتواصل العمل لاستكمال إجراءات البيع وتصفيتها لمصلحة المساهمين.

وأشارت "تصفية"، إلى أهم المساهمات التي صدرت بشأنها سندات تنفيذية هذا العام، وهي "مساهمات حمزة الحمزة، ومساهمات النهابي"، لافتة إلى أنها ما زالت تتلقى البلاغات حول أموال أصحاب المساهمات المتعثرة، أو التي يشتبه في أنها عائدة إليهم؛ من أجل ملاحقتها والتنفيذ عليها.

وثمّنت "تصفية"، تعاون وزارة العدل معها، وتخصيص الدائرة العشرين بمحكمة التنفيذ بالرياض؛ للنظر في قضايا المساهمات العقارية، وذلك من خلال تطبيق إجراءات التنفيذ الجبري على أصحاب المساهمات الممتنعين عن السداد، والتنفيذ على عقاراتهم وأموالهم، وتصفيتها وتسليم المساهمين حقوقهم بأقصر الطرق وأيسر السبل.

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