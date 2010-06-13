النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترقب لإعلان المرشحين لشغل 10456 وظيفة تعليمية مساء اليوم

ينتظر أن تعلن مساء اليوم قوائم المرشحين الأولية لشغل ⁧الوظائف التعليمية.

وكانت الوزارة قد كشفت قبل 4 أيام عند البدء ‏‫في عمليات المفاضلة وإعداد ⁩القوائم من خلال منصة التوظيف الإلكتروني ⁧جدارة⁩.

وكانت الوظائف التي أتيح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للنساء.

وأتيح التقديم على الوظائف للرجال والنساء ابتداءً من يوم الأربعاء 17 رمضان الماضي وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ترقب لإعلان المرشحين لشغل 10456 وظيفة تعليمية مساء اليوم
سبق

ينتظر أن تعلن مساء اليوم قوائم المرشحين الأولية لشغل ⁧الوظائف التعليمية.

وكانت الوزارة قد كشفت قبل 4 أيام عند البدء ‏‫في عمليات المفاضلة وإعداد ⁩القوائم من خلال منصة التوظيف الإلكتروني ⁧جدارة⁩.

وكانت الوظائف التي أتيح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للنساء.

وأتيح التقديم على الوظائف للرجال والنساء ابتداءً من يوم الأربعاء 17 رمضان الماضي وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:32 AM

ترقب لإعلان المرشحين لشغل 10456 وظيفة تعليمية مساء اليوم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
4,105

ينتظر أن تعلن مساء اليوم قوائم المرشحين الأولية لشغل ⁧الوظائف التعليمية.

وكانت الوزارة قد كشفت قبل 4 أيام عند البدء ‏‫في عمليات المفاضلة وإعداد ⁩القوائم من خلال منصة التوظيف الإلكتروني ⁧جدارة⁩.

وكانت الوظائف التي أتيح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للنساء.

وأتيح التقديم على الوظائف للرجال والنساء ابتداءً من يوم الأربعاء 17 رمضان الماضي وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,658
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,497
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,437
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,277

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة