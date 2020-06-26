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"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

الكويت: شفاء 602 حالة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين يبلغ 33969

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 602 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 33969 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 602 حالة من كورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 602 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 33969 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
02:24 PM

الكويت: شفاء 602 حالة من كورونا

إجمالي عدد المتعافين يبلغ 33969

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 602 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 33969 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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