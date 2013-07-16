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"تونس" و 4 وديات تُجهز القادسية للموسم الجديد

اعتمدت إدارة نادي القادسية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة تونس وذلك لمدة 20 يوماً، على أن يبدأ المعسكر بعد غد الخميس 18 يوليو الجاري، وسيتخلل فترة المعسكر 4 مباريات ودية وسيختتم المعسكر يوم 8 أغسطس، المقبل حيث ستعود البعثة إلى مدينة الخبر في نفس اليوم.
وكان القادسية قد تعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل، كما دعم صفوفه بالمهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، وتعاقد مع الظهير سالم الحمدان قادماً من الحزم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"تونس" و 4 وديات تُجهز القادسية للموسم الجديد
سبق

اعتمدت إدارة نادي القادسية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة تونس وذلك لمدة 20 يوماً، على أن يبدأ المعسكر بعد غد الخميس 18 يوليو الجاري، وسيتخلل فترة المعسكر 4 مباريات ودية وسيختتم المعسكر يوم 8 أغسطس، المقبل حيث ستعود البعثة إلى مدينة الخبر في نفس اليوم.
وكان القادسية قد تعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل، كما دعم صفوفه بالمهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، وتعاقد مع الظهير سالم الحمدان قادماً من الحزم.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
07:49 PM

"تونس" و 4 وديات تُجهز القادسية للموسم الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتمدت إدارة نادي القادسية إقامة معسكر خارجي للفريق الأول لكرة القدم في دولة تونس وذلك لمدة 20 يوماً، على أن يبدأ المعسكر بعد غد الخميس 18 يوليو الجاري، وسيتخلل فترة المعسكر 4 مباريات ودية وسيختتم المعسكر يوم 8 أغسطس، المقبل حيث ستعود البعثة إلى مدينة الخبر في نفس اليوم.
وكان القادسية قد تعاقد مع المدرب التونسي يوسف المناعي للإشراف على تدريب الفريق في الموسم المقبل، كما دعم صفوفه بالمهاجم نواف الحبشي، وذلك على سبيل الإعارة قادماً من نادي الشباب، وتعاقد مع الظهير سالم الحمدان قادماً من الحزم.

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