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الرئيس السوداني يدعو إلى تطبيق الإصلاحات لانتشال البلاد من الأزمة

وعد بمحاربة الفساد

دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم (الاثنين)، حكومته إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الإصلاحية في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال "البشير" في خطاب ألقاه في البرلمان على أعضاء المجلس والطاقم الحكومي: "يجب توفير تمويل لمشروعات الشباب أفرادًا أو مجموعات عبر المصارف ومؤسسات التمويل، وبناء المدن السكنية من أجل توفير السكن للشباب".

ووجه برعاية مبادرات الشباب وتوفير فضاءات تعنى بالنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، وإشراكهم في القضايا الوطنية.

ووعد الرئيس السوداني بمحاربة الفساد والفاسدين بتدابير قانونية تتسم بالحرية والنزاهة، مطالباً مواطنيه والبرلمان مواصلة دورهم في العمل الرقابي.

وأوصى "البشير" أعضاء الحكومة بمواصلة اتخاذ تدابير صارمة لهيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفعالية من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات.

وحث كافة الأطياف السياسية والاجتماعية على الالتفاف حول وثيقة الحوار الوطني، التي تعتبر مرجعية أساسية لتوجيه العمل السياسي في المرحلة المقبلة.

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الرئيس السوداني يدعو إلى تطبيق الإصلاحات لانتشال البلاد من الأزمة
سبق

دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم (الاثنين)، حكومته إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الإصلاحية في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال "البشير" في خطاب ألقاه في البرلمان على أعضاء المجلس والطاقم الحكومي: "يجب توفير تمويل لمشروعات الشباب أفرادًا أو مجموعات عبر المصارف ومؤسسات التمويل، وبناء المدن السكنية من أجل توفير السكن للشباب".

ووجه برعاية مبادرات الشباب وتوفير فضاءات تعنى بالنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، وإشراكهم في القضايا الوطنية.

ووعد الرئيس السوداني بمحاربة الفساد والفاسدين بتدابير قانونية تتسم بالحرية والنزاهة، مطالباً مواطنيه والبرلمان مواصلة دورهم في العمل الرقابي.

وأوصى "البشير" أعضاء الحكومة بمواصلة اتخاذ تدابير صارمة لهيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفعالية من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات.

وحث كافة الأطياف السياسية والاجتماعية على الالتفاف حول وثيقة الحوار الوطني، التي تعتبر مرجعية أساسية لتوجيه العمل السياسي في المرحلة المقبلة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
04:48 PM

الرئيس السوداني يدعو إلى تطبيق الإصلاحات لانتشال البلاد من الأزمة

وعد بمحاربة الفساد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم (الاثنين)، حكومته إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الإصلاحية في مواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال "البشير" في خطاب ألقاه في البرلمان على أعضاء المجلس والطاقم الحكومي: "يجب توفير تمويل لمشروعات الشباب أفرادًا أو مجموعات عبر المصارف ومؤسسات التمويل، وبناء المدن السكنية من أجل توفير السكن للشباب".

ووجه برعاية مبادرات الشباب وتوفير فضاءات تعنى بالنشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، وإشراكهم في القضايا الوطنية.

ووعد الرئيس السوداني بمحاربة الفساد والفاسدين بتدابير قانونية تتسم بالحرية والنزاهة، مطالباً مواطنيه والبرلمان مواصلة دورهم في العمل الرقابي.

وأوصى "البشير" أعضاء الحكومة بمواصلة اتخاذ تدابير صارمة لهيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفعالية من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات.

وحث كافة الأطياف السياسية والاجتماعية على الالتفاف حول وثيقة الحوار الوطني، التي تعتبر مرجعية أساسية لتوجيه العمل السياسي في المرحلة المقبلة.

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