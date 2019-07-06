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"تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات من دون طيار "مسيّرة"

أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أراضي المملكة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافيًا مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات من دون طيار "مسيّرة"
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافيًا مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
09:55 PM
اخر تعديل
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
02:04 AM

"تحالف دعم الشرعية في اليمن": قوات التحالف تعترض وتسقط طائرات من دون طيار "مسيّرة"

أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أراضي المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
21
34,585

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة، نافيًا مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة، وأن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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