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كبدهم قتلى وجرحى وأسرى.. الجيش اليمني يذيق الحوثيين مرارة الانكسار بالجوف

أجبر الميليشيا على الفرار بعد معارك شرسة في "الجدافر"

كبدت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد) ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى، وخسائر مادية، خلال معاركة شرسة في جبهة الجدافر، شرق محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن العقيد محمد الحجي، أن قوات الجيش الوطني كسرت هجوماً حوثياً على ثلاثة محاور على مواقع الجيش، في جبهة الجدافر.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني أجبروا الميليشيا على الفرار والتراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى، بالإضافة إلى القبض على عدد من العناصر.

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كبدهم قتلى وجرحى وأسرى.. الجيش اليمني يذيق الحوثيين مرارة الانكسار بالجوف
سبق

كبدت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد) ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى، وخسائر مادية، خلال معاركة شرسة في جبهة الجدافر، شرق محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن العقيد محمد الحجي، أن قوات الجيش الوطني كسرت هجوماً حوثياً على ثلاثة محاور على مواقع الجيش، في جبهة الجدافر.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني أجبروا الميليشيا على الفرار والتراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى، بالإضافة إلى القبض على عدد من العناصر.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:20 PM

كبدهم قتلى وجرحى وأسرى.. الجيش اليمني يذيق الحوثيين مرارة الانكسار بالجوف

أجبر الميليشيا على الفرار بعد معارك شرسة في "الجدافر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كبدت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم (الأحد) ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى، وخسائر مادية، خلال معاركة شرسة في جبهة الجدافر، شرق محافظة الجوف.

ونقل "سبتمبر نت" عن العقيد محمد الحجي، أن قوات الجيش الوطني كسرت هجوماً حوثياً على ثلاثة محاور على مواقع الجيش، في جبهة الجدافر.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني أجبروا الميليشيا على الفرار والتراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى، بالإضافة إلى القبض على عدد من العناصر.

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