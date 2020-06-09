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"طيران الإمارات" تخطط لخفض آلاف الوظائف بسبب "كورونا"

تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة

نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر بـ"طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم؛ أن الشركة تخطط لخفض آلاف الوظائف.

وذكرت المصادر أن الشركة بدأت اليوم (الثلاثاء)، تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة؛ من أجل التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا العالمية.

فيروس كورونا الجديد

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"طيران الإمارات" تخطط لخفض آلاف الوظائف بسبب "كورونا"
سبق

نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر بـ"طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم؛ أن الشركة تخطط لخفض آلاف الوظائف.

وذكرت المصادر أن الشركة بدأت اليوم (الثلاثاء)، تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة؛ من أجل التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا العالمية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
04:35 PM

"طيران الإمارات" تخطط لخفض آلاف الوظائف بسبب "كورونا"

تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن خمسة مصادر بـ"طيران الإمارات"، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم؛ أن الشركة تخطط لخفض آلاف الوظائف.

وذكرت المصادر أن الشركة بدأت اليوم (الثلاثاء)، تسريح طيارين وأفراد من أطقم الضيافة؛ من أجل التعامل مع أزمة سيولة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا العالمية.

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