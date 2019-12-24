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"أمانة الرياض": منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة

للحفاظ على الممتلكات العامة والمرافق البلدية والدور الجمالي للفراغات البلدية

قررت أمانة منطقة الرياض منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة، مؤكدةً على الالتزام بمواقع غرف الكهرباء حسب المخطط المعتمد.

واعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني تنفيذ القرار، في خطوة تهدف إلى المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق البلدية، وتعزيز جهود الأمانة المبذولة في سبيل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الدور الجمالي الذي تضطلع به الفراغات العمرانية.

أمانة الرياض غرف الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الرياض": منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة
سبق

قررت أمانة منطقة الرياض منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة، مؤكدةً على الالتزام بمواقع غرف الكهرباء حسب المخطط المعتمد.

واعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني تنفيذ القرار، في خطوة تهدف إلى المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق البلدية، وتعزيز جهود الأمانة المبذولة في سبيل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الدور الجمالي الذي تضطلع به الفراغات العمرانية.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
06:58 PM

"أمانة الرياض": منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة

للحفاظ على الممتلكات العامة والمرافق البلدية والدور الجمالي للفراغات البلدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,986

قررت أمانة منطقة الرياض منع نقل غرف الكهرباء إلى أراضي الخدمات العامة، مؤكدةً على الالتزام بمواقع غرف الكهرباء حسب المخطط المعتمد.

واعتمدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني تنفيذ القرار، في خطوة تهدف إلى المحافظة على الممتلكات العامة والمرافق البلدية، وتعزيز جهود الأمانة المبذولة في سبيل تحسين المشهد الحضري، والحفاظ على الدور الجمالي الذي تضطلع به الفراغات العمرانية.

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