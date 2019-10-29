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30 قاضياً من 20 دولة إفريقية يزورون مجمع طباعة المصحف

الضيوف اطلعوا على آلية العمل واستمعوا لشرح عن مراحله

استقبل الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة الدكتور بندر بن فهد السويلم؛ أمس، ضيوف المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولجنة الدعوة في إفريقيا، البالغ عددهم 30 قاضياً من 20 دولة إفريقية.

واطلع الضيوف في أثناء الزيارة على آلية العمل في المجمّع، واستمعوا لشرح عن مراحل طباعة المصحف الشريف، والإصدارات المنوّعة المقروءة والمسموعة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، وطباعته ونشر إصداراته إلى المستخدمين في أنحاء العالم كافة عبر المنصات الإلكترونية، وأبرز المشروعات التي يعكف المجمع على تنفيذها حالياً ومراحل إنجازها.

يُذكر أن ضيوف المعهد العالي للقضاء ولجنة الدعوة في إفريقيا أتموا أخيراً الدورة القضائية التي نظّمها المعهد ضمن جهوده في مجال تأهيل القضاة عبر تنظيم البرامج والدورات التطويرية.

مجمع طباعة المصحف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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30 قاضياً من 20 دولة إفريقية يزورون مجمع طباعة المصحف
سبق

استقبل الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة الدكتور بندر بن فهد السويلم؛ أمس، ضيوف المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولجنة الدعوة في إفريقيا، البالغ عددهم 30 قاضياً من 20 دولة إفريقية.

واطلع الضيوف في أثناء الزيارة على آلية العمل في المجمّع، واستمعوا لشرح عن مراحل طباعة المصحف الشريف، والإصدارات المنوّعة المقروءة والمسموعة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، وطباعته ونشر إصداراته إلى المستخدمين في أنحاء العالم كافة عبر المنصات الإلكترونية، وأبرز المشروعات التي يعكف المجمع على تنفيذها حالياً ومراحل إنجازها.

يُذكر أن ضيوف المعهد العالي للقضاء ولجنة الدعوة في إفريقيا أتموا أخيراً الدورة القضائية التي نظّمها المعهد ضمن جهوده في مجال تأهيل القضاة عبر تنظيم البرامج والدورات التطويرية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
11:33 AM

30 قاضياً من 20 دولة إفريقية يزورون مجمع طباعة المصحف

الضيوف اطلعوا على آلية العمل واستمعوا لشرح عن مراحله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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استقبل الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة الدكتور بندر بن فهد السويلم؛ أمس، ضيوف المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولجنة الدعوة في إفريقيا، البالغ عددهم 30 قاضياً من 20 دولة إفريقية.

واطلع الضيوف في أثناء الزيارة على آلية العمل في المجمّع، واستمعوا لشرح عن مراحل طباعة المصحف الشريف، والإصدارات المنوّعة المقروءة والمسموعة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال خدمة كتاب الله الكريم، وطباعته ونشر إصداراته إلى المستخدمين في أنحاء العالم كافة عبر المنصات الإلكترونية، وأبرز المشروعات التي يعكف المجمع على تنفيذها حالياً ومراحل إنجازها.

يُذكر أن ضيوف المعهد العالي للقضاء ولجنة الدعوة في إفريقيا أتموا أخيراً الدورة القضائية التي نظّمها المعهد ضمن جهوده في مجال تأهيل القضاة عبر تنظيم البرامج والدورات التطويرية.

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