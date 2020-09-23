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متحدث الخارجية الأمريكية في لندن: نتوقع امتثالاً كاملاً للعقوبات على إيران

شدَّد على أن "استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب ونشر الفوضى"

أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في لندن، أن واشنطن تتوقع امتثالاً كاملاً من أعضاء الأمم المتحدة للعقوبات على إيران، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً.. قال جيمس لـ"العربية" اليوم الأربعاء: إن العقوبات على إيران تمنع نشر الفوضى. مضيفًا بأن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ناجحة إلى الآن".

وشدَّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن "استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب"، لافتًا إلى أن "المجتمع الدولي معزول عن طريق الصواب بشأن إيران".

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، في مقابلة مع "العربية"، أن واشنطن ترغب في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.

وأضافت كرافت بأن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن.

ولفتت إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، وأن خطاب حسن روحاني كان إنجازًا في التمثيل.


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متحدث الخارجية الأمريكية في لندن: نتوقع امتثالاً كاملاً للعقوبات على إيران
سبق

أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في لندن، أن واشنطن تتوقع امتثالاً كاملاً من أعضاء الأمم المتحدة للعقوبات على إيران، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً.. قال جيمس لـ"العربية" اليوم الأربعاء: إن العقوبات على إيران تمنع نشر الفوضى. مضيفًا بأن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ناجحة إلى الآن".

وشدَّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن "استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب"، لافتًا إلى أن "المجتمع الدولي معزول عن طريق الصواب بشأن إيران".

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، في مقابلة مع "العربية"، أن واشنطن ترغب في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.

وأضافت كرافت بأن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن.

ولفتت إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، وأن خطاب حسن روحاني كان إنجازًا في التمثيل.


23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
11:35 PM

متحدث الخارجية الأمريكية في لندن: نتوقع امتثالاً كاملاً للعقوبات على إيران

شدَّد على أن "استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب ونشر الفوضى"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في لندن، أن واشنطن تتوقع امتثالاً كاملاً من أعضاء الأمم المتحدة للعقوبات على إيران، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً.. قال جيمس لـ"العربية" اليوم الأربعاء: إن العقوبات على إيران تمنع نشر الفوضى. مضيفًا بأن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ناجحة إلى الآن".

وشدَّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على أن "استهداف الاقتصاد الإيراني يمنع تمويل الإرهاب"، لافتًا إلى أن "المجتمع الدولي معزول عن طريق الصواب بشأن إيران".

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم الأربعاء أعلنت كيلي كرافت، المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، في مقابلة مع "العربية"، أن واشنطن ترغب في تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن أي دولة تنتهك العقوبات على إيران ستعاقب.

وأضافت كرافت بأن واشنطن ستفرض عقوبات على أي دولة توفر الأسلحة لإيران، مؤكدة أن طهران تواصل دعم الحوثيين في اليمن.

ولفتت إلى أن نظام إيران يستخدم الإرهاب للبقاء بالسلطة، وأن خطاب حسن روحاني كان إنجازًا في التمثيل.


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