5 مناطق بمرمى التنبيهات: أتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

بينها تنبيه متقدم للرياض.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض والحدود الشمالية والجوف وجازان وعسير).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، يؤدي إلى شبه انعدام بالرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والرين والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الاثنين.

ونبهت منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة الجوف أيضًا أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بسُحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد وجازان وصبيا وضمد وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 05.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والحرث والريث والطوال والدائر والعارضة والعيدابي وبيش وصامطة وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبارق وخميس مشيط ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.