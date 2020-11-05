النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خميس ماطر في عسير.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البرد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار، مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل)، إضافة إلى الطرق السريعة.. وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ7 مساءً.

وكانت منطقة عسير قد شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات منها النماص ومحايل وبارق.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خميس ماطر في عسير.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساء
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البرد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار، مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل)، إضافة إلى الطرق السريعة.. وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ7 مساءً.

وكانت منطقة عسير قد شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات منها النماص ومحايل وبارق.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:22 PM

خميس ماطر في عسير.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساء

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
596

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البرد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار، مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل)، إضافة إلى الطرق السريعة.. وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ7 مساءً.

وكانت منطقة عسير قد شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات منها النماص ومحايل وبارق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,545
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,030

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

قطر ولعنة الازدواجية..!

قطر ولعنة الازدواجية..!

ابتسام منصور القحطاني
احذروا.. إنهم يكذبون

احذروا.. إنهم يكذبون

أفنان آل زايد
تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة