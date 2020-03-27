"تراحم جازان" تواصل خدمة أسر السجناء عبر الوسائل الإلكترونية

ضمن التدابير الاحترازية لحماية منسوبيها ومراجعيها من كورونا

قررت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان، إيقاف عملها المكتبي واستمرار تقديم خدماتها للفئات المشمولة برعايتها عبر البدائل الإلكترونية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لحماية منسوبيها ومراجعيها من تداعيات فيروس كورونا.

وفي التفاصيل: دعت اللجنة على لسان رئيسها علي بن موسى زعلة، أسر السجناء إلى التواصل من خلال البريد الإلكتروني: trahomjizan@gmail.com وأرقام الجوالات 0506763497 (الإدارة التنفيذية) 0558887161 (القسم النسائي)؛ لتسهيل بحث حالاتهم وتقديم ما يحتاجونه من إعانات مالية ومساعدات عينية ومتابعة طلباتهم، والإجابة عن استفساراتهم، متمنيًا للجميع الصحة والسلامة.