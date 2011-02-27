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الهلال: الفرج وخربين يشاركان في التدريبات الجماعية

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الاثنين تدريباتهم الاعتيادية؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، وتركّزت التدريبات على الجانب الفني، حيث بدأت بتدريبات لياقية تحت إشراف مدرب اللياقة التشيلي "ألفارو فيليب"، تلاها تدريبات التسلّم والتسليم والتحرّك السليم، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "خوان براون" تدريبات بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكل صحيح، فرض بعدها تدريبات مخصصة لكل خطوط الفريق في حالتي الدفاع والهجوم، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

وشارك اللاعب "سلمان الفرج" في تدريبات الفريق الجماعية مساء أمس، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما بدأ المحترف السوري "عمر خربين" أمس المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: الفرج وخربين يشاركان في التدريبات الجماعية
سبق

واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الاثنين تدريباتهم الاعتيادية؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، وتركّزت التدريبات على الجانب الفني، حيث بدأت بتدريبات لياقية تحت إشراف مدرب اللياقة التشيلي "ألفارو فيليب"، تلاها تدريبات التسلّم والتسليم والتحرّك السليم، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "خوان براون" تدريبات بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكل صحيح، فرض بعدها تدريبات مخصصة لكل خطوط الفريق في حالتي الدفاع والهجوم، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

وشارك اللاعب "سلمان الفرج" في تدريبات الفريق الجماعية مساء أمس، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما بدأ المحترف السوري "عمر خربين" أمس المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.


27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
12:53 AM

الهلال: الفرج وخربين يشاركان في التدريبات الجماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء أمس الاثنين تدريباتهم الاعتيادية؛ استعدادًا لاستئناف منافسات الموسم الرياضي، وتركّزت التدريبات على الجانب الفني، حيث بدأت بتدريبات لياقية تحت إشراف مدرب اللياقة التشيلي "ألفارو فيليب"، تلاها تدريبات التسلّم والتسليم والتحرّك السليم، طبّق بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "خوان براون" تدريبات بناء الهجمة من الخلف وإنهائها بشكل صحيح، فرض بعدها تدريبات مخصصة لكل خطوط الفريق في حالتي الدفاع والهجوم، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.

وشارك اللاعب "سلمان الفرج" في تدريبات الفريق الجماعية مساء أمس، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، فيما بدأ المحترف السوري "عمر خربين" أمس المشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي.


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