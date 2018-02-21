مدير تعليم الطائف يطلع على منظومة المنجز التعليمي

الخاص بمركز التدريب التربوي بإدارة التدريب والابتعاث للبنين

اطلع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي على منظومة المنجز التعليمي لمركز التدريب التربوي بإدارة التدريب والابتعاث للبنين.

ويعمل النظام على تقديم خدماته التدريبية المتكاملة لشاغلي الوظائف التعليمية، والموظفين ويتضمن عدداً من عمليات التدريب أبرزها الترشيح واختيار المرشحين وفق الأنظمة واللوائح وتبليغهم بالقبول عن طريق البريد الإلكتروني ورسائل الجوال والتسجيل الإلكتروني لبيانات وأحوال المتدربين والمدربين أثناء حضور البرنامج وتسجيل الحضور والغياب اليومي في الدورات المقامة داخل مراكز التدريب أو خارجها، وإصدار الشهادات ومشاهد الحضور إلكترونياً. واستخراج تقارير تقييم البرامج المنفذة، واستخراج التقارير الدورية المطلوبة من إدارة التدريب التربوي.

كما يتيح النظام إمكانية البحث المتقدم داخل الموقع لتحديد برامج مدرب معينة أو تخصص معين أو فترة زمنية معينة وغير ذلك، و توفير قاعدة بيانات متكاملة لجميع البرامج التدريبية المنفذة تحت مظلة إدارة التدريب والابتعاث بالطائف.

وأشاد "النفيعي" بالمنظومة الإلكترونية ودورها الفاعل في تسهيل وتيسير عمليات مركز التدريب للمستفيدين، وحث الإدارات كافة على الاستفادة من المنظومة وتفعيلها وتطبيقها متمنياً للجميع التوفيق.