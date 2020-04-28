"العجالين" إلى رتبة عميد بجوازات الرياض

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد سعود بن عبدالعزيز بن حزام العجالين إلى عميد بجوازات الرياض.

وتلقى العجالين التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء سائلين الله أن تكون عونًا له في خدمة الدين والمليك والوطن.

يُذكر أن العميد سعود العجالين من القيادات الأمنية المتميزة، ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح.