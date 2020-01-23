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"فيصل بن فرحان" يلتقي مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

جرى خلال اللقاء بحثُ الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية، مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب؛ وذلك ضمن استضافة كلاوس لأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى.

وجرى -خلال اللقاء- بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مدينة دافوس السويسرية منتدى دافوس الاقتصادي كلاوس شواب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يلتقي مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي
سبق

الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية، مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب؛ وذلك ضمن استضافة كلاوس لأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى.

وجرى -خلال اللقاء- بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
01:47 PM

"فيصل بن فرحان" يلتقي مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

جرى خلال اللقاء بحثُ الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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الْتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدلله في مدينة دافوس السويسرية، مؤسس ورئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب؛ وذلك ضمن استضافة كلاوس لأعضاء الوفد السعودي المشارك في المنتدى.

وجرى -خلال اللقاء- بحث الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.

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