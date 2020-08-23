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إغاثي الملك سلمان يدشن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في اليمن

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب الشقيق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بعدن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في اليمن، عبر توزيع 400 طن من التمور في سبع محافظات يمنية.

وثمن مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه، الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز في المجال الإغاثي والقطاعات الخدمية للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأوضح مدير شبكة النماء اليمنية عبدالوهاب نصر الشرعبي من جانبه أن المشروع في مرحلته الثالثة يستهدف توزيع 400 طن من التمور بواقع 51 ألف كرتون في محافظات عدن والضالع ولحج والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، مشيرًا إلى أن إجمالي المشروع الذي دشن مطلع العام الجاري يشمل توزيع 3000 طن من التمور بواقع 375,000 كرتون على 13 محافظة يمنية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغاثي الملك سلمان يدشن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في اليمن
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بعدن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في اليمن، عبر توزيع 400 طن من التمور في سبع محافظات يمنية.

وثمن مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه، الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز في المجال الإغاثي والقطاعات الخدمية للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأوضح مدير شبكة النماء اليمنية عبدالوهاب نصر الشرعبي من جانبه أن المشروع في مرحلته الثالثة يستهدف توزيع 400 طن من التمور بواقع 51 ألف كرتون في محافظات عدن والضالع ولحج والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، مشيرًا إلى أن إجمالي المشروع الذي دشن مطلع العام الجاري يشمل توزيع 3000 طن من التمور بواقع 375,000 كرتون على 13 محافظة يمنية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
03:06 PM

إغاثي الملك سلمان يدشن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في اليمن

في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة للشعب الشقيق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بعدن المرحلة الثالثة من مشروع توزيع التمور في اليمن، عبر توزيع 400 طن من التمور في سبع محافظات يمنية.

وثمن مستشار وزارة الإدارة المحلية والمنسق العام للجنة العليا للإغاثة باليمن جمال بلفقيه، الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز في المجال الإغاثي والقطاعات الخدمية للشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يعانونها جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

وأوضح مدير شبكة النماء اليمنية عبدالوهاب نصر الشرعبي من جانبه أن المشروع في مرحلته الثالثة يستهدف توزيع 400 طن من التمور بواقع 51 ألف كرتون في محافظات عدن والضالع ولحج والحديدة وتعز والجوف والبيضاء، مشيرًا إلى أن إجمالي المشروع الذي دشن مطلع العام الجاري يشمل توزيع 3000 طن من التمور بواقع 375,000 كرتون على 13 محافظة يمنية.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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