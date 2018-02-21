عفيف.. تعطيل عمل سحري لموظفة حرمها الإنجاب منذ عشر سنوات

من نوع الصرف ومعقود في أحد متعلقاتها الشخصية وفُك بالطريقة الشرعية

تمكنت فرقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عفيف، من فك وتعطيل عمل سحري عانت من مشاكله موظفة وزوجها منذ عشر سنوات، وحرمها الإنجاب طوال هذه الفترة.

وحسب التفاصيل ،فإن زميلات السيدة في العمل قد لاحظن في أحد متعلقاتها الشخصية شيئاً غريباً ولعلمهن بمعاناتها النفسية حاولن تقصي ذلك الجسم، وحين محاولة إزالته دخلت في حالة إغماء الأمر الذي جعلهن يلجأن للاتصال بالهيئة.



وقالت مصادر لـ “سبق” إن الفرقة المسؤولة عن السحر بالهيئة باشرت البلاغ وتبين لهم أنه عمل سحر من نوع الصرف ومعقود في أحد متعلقاتها الشخصية، وتم فكه بالطريقة الشرعية، حيث تبيّن أيضاً أنها ظلت تعاني منه وزوجها منذ عشر سنوات لحق بهم خلالها الكثير من المشاكل الأسرية ومنعها الأنجاب، وقد كانت طيلة تلك الفترة تحاول أن تخفي وتمنع أي أحد من الاقتراب من متعلقها الشخصي المعقود فيه هذا العمل السحري.



من جهتهم، دعا رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجميع، للالتزام بالدين الحنيف، واللجوء إلى الله دائماً، والمحافظة على الرقية والأذكار الشرعية، وعدم الذهاب للسحرة والمشعوذين والدجالين، وإبلاغ مركز عمليات الهيئة على الرقم 1909 عن السحرة والأعمال التي يؤذون بها الآخرين.