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في خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 74042 إصابة جديدة بكورونا و2311 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، أن البلاد سجّلت 74042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2311 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة، إلى أن البرازيل سجّلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و702630 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 496004.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

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في خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 74042 إصابة جديدة بكورونا و2311 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، أن البلاد سجّلت 74042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2311 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة، إلى أن البرازيل سجّلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و702630 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 496004.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
01:13 PM

في خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 74042 إصابة جديدة بكورونا و2311 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الخميس، أن البلاد سجّلت 74042 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2311 وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة، إلى أن البرازيل سجّلت منذ بداية الجائحة 17 مليوناً و702630 إصابة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 496004.

والبرازيل ثالث أكثر دول العالم إصابة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة.

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