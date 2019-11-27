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"فيصل عياف" يشكر القيادة على تعيينه أمينًا لمنطقة الرياض

عبر عن فخره بهذه الثقة الغالية

رفع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينًا لمنطقة الرياض.

وأعرب أمين منطقة الرياض، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة.

وقال سموه: إن "الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض".

كما ثمن الجهود المثمرة التي قدمها المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، خلال مدة عمله أمينًا لمنطقة الرياض، والإسهامات المتميزة في تحسين وتطوير القطاع البلدي.

وسأل أمين منطقة الرياض، الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به.

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"فيصل عياف" يشكر القيادة على تعيينه أمينًا لمنطقة الرياض
سبق

رفع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينًا لمنطقة الرياض.

وأعرب أمين منطقة الرياض، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة.

وقال سموه: إن "الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض".

كما ثمن الجهود المثمرة التي قدمها المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، خلال مدة عمله أمينًا لمنطقة الرياض، والإسهامات المتميزة في تحسين وتطوير القطاع البلدي.

وسأل أمين منطقة الرياض، الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
05:09 PM

"فيصل عياف" يشكر القيادة على تعيينه أمينًا لمنطقة الرياض

عبر عن فخره بهذه الثقة الغالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أمينًا لمنطقة الرياض.

وأعرب أمين منطقة الرياض، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، على دعمهما وتوجيهاتهما المستمرة.

وقال سموه: إن "الثقة الملكية الغالية وسام فخر واعتزاز وحافز -بمشيئة الله- لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وخدمة سكان منطقة الرياض".

كما ثمن الجهود المثمرة التي قدمها المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، خلال مدة عمله أمينًا لمنطقة الرياض، والإسهامات المتميزة في تحسين وتطوير القطاع البلدي.

وسأل أمين منطقة الرياض، الله العلي القدير أن يعينه على تحمل المسؤولية، وأن يكون عند حسن ظن القيادة الحكيمة به.

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