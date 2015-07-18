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فريق طبي سعودي بنجران يجري عملية نوعية لمريضة تعاني من عيب خلقي

كتاسع حالة على مستوى العالم

نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، في إجراء عملية نادرة ومعقّدة لمريضة تبلغ من العمر ٦٥ عامًا، تشتكي من ألم في البطن بالجهة العلوية اليسرى.

وأوضحت صحة نجران أن المريضة لديها حالة نادرة؛ وهي وجود جميع أعضاء الجسم الداخلية في مكانها العكسي، وتسمى طبيًّا: Situs Inversus، وكانت تعاني المريضة من التهاب حاد في المرارة بسبب وجود حصوات مرارية.

وذكرت الصحة أنه بعد تقييم الحالة اتضح أن الإجراء الجراحي تصاحبه مخاطر عالية؛ نظرًا لمعاناة المريضة من أمراض للقلب، والتي نجح من خلالها الكادر الطبي بكفاءة عالية في استئصال المرارة بعد مواجهة بعض الالتصاقات في منطقة المرارة؛ نتيجة الالتهاب المزمن لها.

وأردفت الصحة أنه وأثناء إجراء العملية تبيَّن وجود حصوة داخل القناة الصفراوية التي تشكل خطورة عالية على حياة المريضة؛ حيث تمت إزالتها في الحال عن طريق منظار خاص بالقنوات المرارية ERCP؛ لإخراج الحصوة من القناة وضمان تدفق العصارة المرارية من الكبد بعد العملية بشكل سليم، لافتة إلى مساهمة الاستقطاعات التي تمت هذا العام في إجراء مثل تلك العمليات الدقيقة بشكل سليم وآمن للمرضى.

وأشارت إلى أن حالة المريضة النادرة شكّلت تحديًا كبيرًا أمام فريق العمل؛ كونها تتطلَّب مهارة عالية في التعامل مع أعضاء الجسم الداخلية في غير أماكنها المعتادة، وبعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.

يذكر أن نشر دراسة عالمية حول عدد الحالات المشابهة لهذه الحالة، التي تطلبت القيام بعمل منظار للقنوات الصفراوية ERCP، واتضح أنها حالات نادرة جدًّا؛ حيث إنه منذ عام ١٩٨٥ وحتى عام ٢٠١٤ تم النشر عن ٨ حالات فقط على مستوى العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق طبي سعودي بنجران يجري عملية نوعية لمريضة تعاني من عيب خلقي
سبق

نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، في إجراء عملية نادرة ومعقّدة لمريضة تبلغ من العمر ٦٥ عامًا، تشتكي من ألم في البطن بالجهة العلوية اليسرى.

وأوضحت صحة نجران أن المريضة لديها حالة نادرة؛ وهي وجود جميع أعضاء الجسم الداخلية في مكانها العكسي، وتسمى طبيًّا: Situs Inversus، وكانت تعاني المريضة من التهاب حاد في المرارة بسبب وجود حصوات مرارية.

وذكرت الصحة أنه بعد تقييم الحالة اتضح أن الإجراء الجراحي تصاحبه مخاطر عالية؛ نظرًا لمعاناة المريضة من أمراض للقلب، والتي نجح من خلالها الكادر الطبي بكفاءة عالية في استئصال المرارة بعد مواجهة بعض الالتصاقات في منطقة المرارة؛ نتيجة الالتهاب المزمن لها.

وأردفت الصحة أنه وأثناء إجراء العملية تبيَّن وجود حصوة داخل القناة الصفراوية التي تشكل خطورة عالية على حياة المريضة؛ حيث تمت إزالتها في الحال عن طريق منظار خاص بالقنوات المرارية ERCP؛ لإخراج الحصوة من القناة وضمان تدفق العصارة المرارية من الكبد بعد العملية بشكل سليم، لافتة إلى مساهمة الاستقطاعات التي تمت هذا العام في إجراء مثل تلك العمليات الدقيقة بشكل سليم وآمن للمرضى.

وأشارت إلى أن حالة المريضة النادرة شكّلت تحديًا كبيرًا أمام فريق العمل؛ كونها تتطلَّب مهارة عالية في التعامل مع أعضاء الجسم الداخلية في غير أماكنها المعتادة، وبعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.

يذكر أن نشر دراسة عالمية حول عدد الحالات المشابهة لهذه الحالة، التي تطلبت القيام بعمل منظار للقنوات الصفراوية ERCP، واتضح أنها حالات نادرة جدًّا؛ حيث إنه منذ عام ١٩٨٥ وحتى عام ٢٠١٤ تم النشر عن ٨ حالات فقط على مستوى العالم.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
06:29 PM

فريق طبي سعودي بنجران يجري عملية نوعية لمريضة تعاني من عيب خلقي

كتاسع حالة على مستوى العالم

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هادي آل كليب - نجران
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نجح فريق طبي سعودي في مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، في إجراء عملية نادرة ومعقّدة لمريضة تبلغ من العمر ٦٥ عامًا، تشتكي من ألم في البطن بالجهة العلوية اليسرى.

وأوضحت صحة نجران أن المريضة لديها حالة نادرة؛ وهي وجود جميع أعضاء الجسم الداخلية في مكانها العكسي، وتسمى طبيًّا: Situs Inversus، وكانت تعاني المريضة من التهاب حاد في المرارة بسبب وجود حصوات مرارية.

وذكرت الصحة أنه بعد تقييم الحالة اتضح أن الإجراء الجراحي تصاحبه مخاطر عالية؛ نظرًا لمعاناة المريضة من أمراض للقلب، والتي نجح من خلالها الكادر الطبي بكفاءة عالية في استئصال المرارة بعد مواجهة بعض الالتصاقات في منطقة المرارة؛ نتيجة الالتهاب المزمن لها.

وأردفت الصحة أنه وأثناء إجراء العملية تبيَّن وجود حصوة داخل القناة الصفراوية التي تشكل خطورة عالية على حياة المريضة؛ حيث تمت إزالتها في الحال عن طريق منظار خاص بالقنوات المرارية ERCP؛ لإخراج الحصوة من القناة وضمان تدفق العصارة المرارية من الكبد بعد العملية بشكل سليم، لافتة إلى مساهمة الاستقطاعات التي تمت هذا العام في إجراء مثل تلك العمليات الدقيقة بشكل سليم وآمن للمرضى.

وأشارت إلى أن حالة المريضة النادرة شكّلت تحديًا كبيرًا أمام فريق العمل؛ كونها تتطلَّب مهارة عالية في التعامل مع أعضاء الجسم الداخلية في غير أماكنها المعتادة، وبعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.

يذكر أن نشر دراسة عالمية حول عدد الحالات المشابهة لهذه الحالة، التي تطلبت القيام بعمل منظار للقنوات الصفراوية ERCP، واتضح أنها حالات نادرة جدًّا؛ حيث إنه منذ عام ١٩٨٥ وحتى عام ٢٠١٤ تم النشر عن ٨ حالات فقط على مستوى العالم.

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