بالفيديو .. موظف الخطوط التركية يعتدي على مسافر بريطاني في مطار أسطنبول .. تعرف على السبب !

وثّق مسافر من الجنسية البريطانية بهاتفه المحمول حادثة إعتداء تعرض لها من موظف الحجوزات في الخطوط التركية بمطار اسطنبول وهي تأتي ضمن مئآت المضايقات والتعاملات السيئة ضد المسافرين من مختلف الجنسيات.

وتفصيلاً ، فشلت محاولات سيدة كبيرة في السن معها أولادها وتعاني من المرض في الحصول على تذكرة بديلة لتذكرتها التي فقدتها في مطار اسطنبول ، ورفض الموظفون مساعدتها أو إعادة طباعتها ، فاستنجدت بأحد المسافرين من مسلمي بريطانيا في المطار في محاولة لإيجاد الحل.

وذهب المسلم البريطاني لطرح الأمر على موظفي الطيران التركي وقوبل بالرفض ، ثم بدأ الموظف بطرد المسافر خارج الصالات ، وتعرض للسب والشتم من موظف الخطوط التركية.

يشار إلى أن حوادث الاعتداء على السياح في تركيا بدأت في التصاعد ، وسجلت الستة أشهر الماضية من العام 2019 سرقة 9 جوازات سعودية .