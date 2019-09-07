فيديو الخطأ القاتل .. ضابط: "هذا المكان خطر .. غادري بسيارتك بسرعة"

على طريق سريع بالصين أوقفت سيارتها وهبطت تسأل عبر الجوّال عن الاتجاه

"لا تتوقفي في هذا المكان الخطر.. عودي إلى سيارتك بسرعة وابدئي في قيادتها"، "لكن أنا ضللت الطريق، أين أذهب .. أخبرني أرجوك"، "اخرجي من الطريق من أقرب مخرج"، لخصت هذه الكلمات على الهاتف الخطأ القاتل الذي ارتكبته امرأة على أحد الطرق السريعة في الصين.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة الخطرة في ساعة الذروة بعد ظهر الإثنين الماضي، على أحد الطرق السريعة، بمدينة هاربين شمال شرقي الصين، حين أقدمت امرأة على أخطر وأغرب تصرف، عندما شعرت أنها ضلت الطريق، فأوقفت سيارتها في أسرع حارة على الطريق، وهبطت منها وأمسكت الجوّال تسأل عن الاتجاه.

ويكشف شريط الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة مرور الطريق، أن المرأة أوقفت السيارة في حارة أقصى سرعة على يسار الطريق، ثم هبطت من السيارة وتحركت وهي تمسك الجوّال وتسير على الطريق دون مبالاة بالمخاطر التي تحيط بها.

وتنقل الصحيفة عن إدارة مرور محافظة هيلونج جيانغ: إنها بثّت شريط فيديو للواقعة بهدف تحذير قائدي السيارات.

ونستمع في الشريط إلى ضابط مرور الطريق وهو يتصل على هاتف المرأة المسجل بالمرور، ويدور هذا الحوار:

- هل أنت مالكة السيارة "MExxx"؟

- نعم.

- هل أنت متوقفة في حارة السرعة القصوى على الطريق السريع؟

- نعم، لقد ضللت الطريق.

- إذن لا تتوقفي في ذلك المكان، لا يمكنك التوقف في ذلك المكان.

- ماذا أفعل الآن؟

- غادري.. غادري بسرعة.

- وأين أذهب؟

- في الاتجاه نفسه الذي كنت تسيرين فيه.

- لقد سلكت الطريق الخطأ، ماذا أفعل؟

- أرجوك، غادري الطريق السريع من أقرب مخرج.

- هنا مخرج بجواري ولكن لا أدري إلى إين يقودني؟

- لا تتوقفي.. استمري في قيادة السيارة في الاتجاه نفسه.

- أنت تخطيت هذا المخرج بالفعل، فلا تعودي إلى الوراء.. لقد وقفت في حارة أقصى سرعة، وهذا خطر جداً.

- أين أذهب؟ وماذا أفعل؟

- اخرجي من أقرب مخرج من الطريق السريع، ثم استخدمي نظام تحديد الموقع في سيارتك "GPS"، وسيرشدك إلى الاتجاه الصحيح.

- لقد تمّ تسجيل مخالفة مرورية بحقك.

وقالت إدارة المرور إنه تمّ تغريم المرأة 200 يوان صيني (22 دولاراً أمريكياً)، ووضع 6 نقاط سلبية في سجل قيادتها، بسبب التوقف غير القانوني على أحد الطرق السريعة.

وأدانت إدارة المرور سلوك المرأة وقيادتها للسيارة، قائلة إنها أوقفت سيارتها في مكان خطر، حيث يمكن أن تصدمها السيارات المسرعة، كما ظلت تتحرّك على الطريق السريع "بتهور" حاملة جوّالها وهي تتحدث فيه.



