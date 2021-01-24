عرس "الكليجا" السنوي ينطلق بمركز النخلة ببريدة.. الأربعاء

بعد إدراج "اليونسكو" عاصمة القصيم ضمن المدن المبدعة بالطهي

ينطلق مهرجان الكليجا في نسخته الثالثة عشرة الأربعاء المقبل في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة بتنظيم من الغرفة التجارية بالقصيم، وذلك عبر فعاليات مختلفة عدة؛ لتحتفي بريدة بقرص الكليجا في تظاهرته السنوية في مهرجان يحرِّك اقتصادها، ويسلط الضوء على تنوُّعها التراثي.

وتُقام هذه النسخة العام الحالي بعد أن أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" مدينة بريدة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، بوصفها مدينة مبدعة في مجال فن الطهي، وذلك في البيان الذي أعلنته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للمدن قبل أشهر؛ ليُسجَّل النجاح للغرفة التجارية الصناعية، بالشراكة مع هيئة فنون الطهي، في إعداد ملف إدراج مدينة بريدة في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة بإشراف ومتابعة من إمارة القصيم، وبالتعاون مع هيئة التراث وفرعها بمنطقة القصيم، واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث، والمندوبية الدائمة للمملكة لدى اليونسكو.

وقال محمد بن عبدالكريم الحنايا، الأمين العام لغرفة القصيم: "إن المنطقة تعيش حراكًا مجتمعيًّا كبيرًا بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- واهتمامهما بالتطوير في المناطق كافة، وبمختلف الأنشطة، وفي ظل متابعة ودعم سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الذي عوَّدنا على التشجيع في شتى المناسبات، ومن ذلك مهرجان الكليجا الذي أطلق فكرته ونسخته الأولى في عام ١٤٣١".

وأضاف "الحنايا": "المهرجان يسعى لتحقيق أهداف عدة، من أبرزها خلق حراك اقتصادي بإيجاد منافذ تسويقية لمختلف المشاركات، مع تسليط الضوء على منتج الكليجا الموروث الشعبي، والتعريف به وبطرق تصنيعه، وتنمية قطاع الأُسر المهتمة به بالتسويق والتطوير، ومواكبة القفزات الكبيرة في ريادة الأعمال، مع تنشيط السياحة التراثية والشعبية، والتعريف بالمواقع السياحية التي تزخر بها المنطقة".

وقال: "يحل المهرجان في نسخته الحالية بثوب جديد يتوافق مع إعلان بريدة ضمن المدن العالمية المبدعة في فن الطهي عبر منظمة اليونسكو؛ لذلك فقد حرص فريق العمل على التنوع والابتكار بالفعاليات".

واختتم قائلاً: "لهذا تم اختيار مركز النخلة بمدينة التمور؛ ليستوعب عدد المشاركين الذين تجاوز عددهم أكثر من 250 مشاركًا وعارضًا، وبمشاركات من مختلف مناطق السعودية. ومن الفعاليات المصاحبة احتفال عالمي بمناسبة تسجيل مدينة بريدة ضمن المدن المبدعة في شبكة اليونسكو، ومسابقات الكليجا المتطورة، وأركان التعبئة والتغليف، والبرامج التدريبية وورش العمل والفعاليات الترفيهية".