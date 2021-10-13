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مختص: الفجل يغذي ويعالج ويستعمل في الطب الحديث.. وهذه أسراره

كشف أن منه 3 أنواع ولا يناسب ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة

حدّد أستاذ ومختص في علم العقاقير الطبية، عشرة أمراض يمكن استخدام نبات الفجل للتداوي منها، بالإضافة لفوائد أخرى؛ لاحتوائه على مواد نشوية ومعدنية، غير أنه لا يناسب أصحاب الأجهزة الهضمية الضعيفة.

وبدايةً، أوضح أستاذ العقاقير الطبية أ.د. جابر القحطاني أن الفجل يعذ من الفصيلة (Raphanus sativus) ومنه الأحمر والأبيض وهما نباتان حوليان ويعرفان علمياً باسم (Horse radish) الصليبية، كما يوجد نوع ثالث من الفجل يعرف بالفجل الأسود.

وأشار إلى أن جذور الفجل تحتوي على جلوكوسيلينات، وماء بنسبة 85% ومواد نشوية ومعدنية مثل الكالسيوم والحديد وحمض النيكوتينيك واليود والكبريت، كذلك الماغنيسيوم والرافانول وفيتامينات (أ،ج) وهو جوهر كبريتي.

وأضاف بأن الفجل يستعمل دوائياً في الطب الحديث بأن يؤكل كفاتح شهيه، ولتقوية العظام و يعدّ مدر جيد للبول، كما يفيد عصيره للمصابين بالحصوات الصفراوية وبالأخص عندما يؤخذ على الريق وأن أخذ العصير بعد الطعام يساعد على هضمه.

ويحتوي نبات الفجل على الحديد، كما أنه مفيد لمرضى فقر الدم وكذلك يفيد الجلد والشعر لاحتوائه على عنصر الكبريت، ويوصي الأطباء بتناوله للأشخاص الذين يعانون من أمراض المرارة والنقرس والروماتزم، ويشترط أن يكون الفجل طازجاً وطرياً ويمضغ جيداً، إلا أنه لا يناسب ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة.

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مختص: الفجل يغذي ويعالج ويستعمل في الطب الحديث.. وهذه أسراره
سبق

حدّد أستاذ ومختص في علم العقاقير الطبية، عشرة أمراض يمكن استخدام نبات الفجل للتداوي منها، بالإضافة لفوائد أخرى؛ لاحتوائه على مواد نشوية ومعدنية، غير أنه لا يناسب أصحاب الأجهزة الهضمية الضعيفة.

وبدايةً، أوضح أستاذ العقاقير الطبية أ.د. جابر القحطاني أن الفجل يعذ من الفصيلة (Raphanus sativus) ومنه الأحمر والأبيض وهما نباتان حوليان ويعرفان علمياً باسم (Horse radish) الصليبية، كما يوجد نوع ثالث من الفجل يعرف بالفجل الأسود.

وأشار إلى أن جذور الفجل تحتوي على جلوكوسيلينات، وماء بنسبة 85% ومواد نشوية ومعدنية مثل الكالسيوم والحديد وحمض النيكوتينيك واليود والكبريت، كذلك الماغنيسيوم والرافانول وفيتامينات (أ،ج) وهو جوهر كبريتي.

وأضاف بأن الفجل يستعمل دوائياً في الطب الحديث بأن يؤكل كفاتح شهيه، ولتقوية العظام و يعدّ مدر جيد للبول، كما يفيد عصيره للمصابين بالحصوات الصفراوية وبالأخص عندما يؤخذ على الريق وأن أخذ العصير بعد الطعام يساعد على هضمه.

ويحتوي نبات الفجل على الحديد، كما أنه مفيد لمرضى فقر الدم وكذلك يفيد الجلد والشعر لاحتوائه على عنصر الكبريت، ويوصي الأطباء بتناوله للأشخاص الذين يعانون من أمراض المرارة والنقرس والروماتزم، ويشترط أن يكون الفجل طازجاً وطرياً ويمضغ جيداً، إلا أنه لا يناسب ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
08:01 PM

مختص: الفجل يغذي ويعالج ويستعمل في الطب الحديث.. وهذه أسراره

كشف أن منه 3 أنواع ولا يناسب ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
14,322

حدّد أستاذ ومختص في علم العقاقير الطبية، عشرة أمراض يمكن استخدام نبات الفجل للتداوي منها، بالإضافة لفوائد أخرى؛ لاحتوائه على مواد نشوية ومعدنية، غير أنه لا يناسب أصحاب الأجهزة الهضمية الضعيفة.

وبدايةً، أوضح أستاذ العقاقير الطبية أ.د. جابر القحطاني أن الفجل يعذ من الفصيلة (Raphanus sativus) ومنه الأحمر والأبيض وهما نباتان حوليان ويعرفان علمياً باسم (Horse radish) الصليبية، كما يوجد نوع ثالث من الفجل يعرف بالفجل الأسود.

وأشار إلى أن جذور الفجل تحتوي على جلوكوسيلينات، وماء بنسبة 85% ومواد نشوية ومعدنية مثل الكالسيوم والحديد وحمض النيكوتينيك واليود والكبريت، كذلك الماغنيسيوم والرافانول وفيتامينات (أ،ج) وهو جوهر كبريتي.

وأضاف بأن الفجل يستعمل دوائياً في الطب الحديث بأن يؤكل كفاتح شهيه، ولتقوية العظام و يعدّ مدر جيد للبول، كما يفيد عصيره للمصابين بالحصوات الصفراوية وبالأخص عندما يؤخذ على الريق وأن أخذ العصير بعد الطعام يساعد على هضمه.

ويحتوي نبات الفجل على الحديد، كما أنه مفيد لمرضى فقر الدم وكذلك يفيد الجلد والشعر لاحتوائه على عنصر الكبريت، ويوصي الأطباء بتناوله للأشخاص الذين يعانون من أمراض المرارة والنقرس والروماتزم، ويشترط أن يكون الفجل طازجاً وطرياً ويمضغ جيداً، إلا أنه لا يناسب ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة.

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