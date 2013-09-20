النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تواصل توعيتها بأهمية الجرعة الثانية: "لا تعيش بالنص"

قالت عبر إنفوجرافيك على حسابها بموقع تويتر: تضمن مناعة كاملة

واصلت وزارة "الصحة" رسائلها التوعوية حول أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ حيث دعت في إنفوجرافيك نشرتها على حسابها في تويتر، إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية، معنونة رسالتها بـ"لا تعيش بالنص".

وقالت الوزارة: لا تعيش بالنص وخذ الجرعة الثانية، التي تضمن مناعة مكتملة.

يُذكر أنه قبل 5 أيام قالت الصحة إنه بفضل الله، تم إعطاء أكثر من (40.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تواصل توعيتها بأهمية الجرعة الثانية: "لا تعيش بالنص"
سبق

واصلت وزارة "الصحة" رسائلها التوعوية حول أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ حيث دعت في إنفوجرافيك نشرتها على حسابها في تويتر، إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية، معنونة رسالتها بـ"لا تعيش بالنص".

وقالت الوزارة: لا تعيش بالنص وخذ الجرعة الثانية، التي تضمن مناعة مكتملة.

يُذكر أنه قبل 5 أيام قالت الصحة إنه بفضل الله، تم إعطاء أكثر من (40.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
08:59 AM

"الصحة" تواصل توعيتها بأهمية الجرعة الثانية: "لا تعيش بالنص"

قالت عبر إنفوجرافيك على حسابها بموقع تويتر: تضمن مناعة كاملة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,268

واصلت وزارة "الصحة" رسائلها التوعوية حول أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ حيث دعت في إنفوجرافيك نشرتها على حسابها في تويتر، إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية، معنونة رسالتها بـ"لا تعيش بالنص".

وقالت الوزارة: لا تعيش بالنص وخذ الجرعة الثانية، التي تضمن مناعة مكتملة.

يُذكر أنه قبل 5 أيام قالت الصحة إنه بفضل الله، تم إعطاء أكثر من (40.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة