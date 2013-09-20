"الصحة" تواصل توعيتها بأهمية الجرعة الثانية: "لا تعيش بالنص"

قالت عبر إنفوجرافيك على حسابها بموقع تويتر: تضمن مناعة كاملة

واصلت وزارة "الصحة" رسائلها التوعوية حول أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ حيث دعت في إنفوجرافيك نشرتها على حسابها في تويتر، إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية، معنونة رسالتها بـ"لا تعيش بالنص".

وقالت الوزارة: لا تعيش بالنص وخذ الجرعة الثانية، التي تضمن مناعة مكتملة.

يُذكر أنه قبل 5 أيام قالت الصحة إنه بفضل الله، تم إعطاء أكثر من (40.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.