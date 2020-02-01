صورة نادرة لراكب وحيد بطائرة إندونيسية إلى "بؤرة كورونا" .. سلاحه "كمامة"

لم تحدّد هويته لكنه يبدو مسؤولاً طبياً مع استمرار حالة الحجر الصحي

في صورة نادرة، حيث عادة ما تثير رحلات طائرات الركاب التجارية انزعاج الكثيرين بسبب الزحام وضيق المكان أو حتى الضوضاء، ظهر أحد ركاب الرحلة التي أقلعت من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، السبت، وحيداً تماماً يجلس ساكناً ومسلحاً بـ"كمامة" ووجهته بؤرة المرض.

ونشرت وكالة "غيتي" صورة الراكب الوحيد، وسط مقاعد الطائرة الخالية، ولم تحدد هويته، لكنه يبدو مسؤولاً طبياً، أما الرحلة فوجهتها مدينة ووهان الصينية؛ حيث بؤرة تفشي فيروس "كورونا" الجديد الذي يروّع العالم.

وأعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي؛ الجمعة، أن بلادها سترسل طائرة لإجلاء رعاياها العالقين بووهان؛ عاصمة إقليم خوبي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أكّدت مارسودي؛ أن المسؤولين في إندونيسيا حصلوا على تصريح من السلطات الصينية بهبوط الطائرة، لنقل طلابها بعيداً عن مركز الوباء.

وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية: "سوف تغادر الطائرة الأولى التي تحمل فريق الإجلاء خلال 24 ساعة"، حيث يدرس نحو 250 طالباً إندونيسياً في ووهان.

والسبت، أعلنت السلطات الصحية في الصين، أن عدد وفيات فيروس كورونا ارتفع، إلى 259 شخصاً، فيما أعلنت دول منها أستراليا والولايات المتحدة قيوداً جديدة على دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة.

ولا يزال الحجر الصحي سارياً في إقليم هوبي، حيث أُغلقت الطرق وتوقفت وسائل النقل العام، لكن أعداداً صغيرة من المسافرين تواصل كسر حالة الإغلاق.

وأعلن نحو 24 بلداً اكتشاف حالات إصابة مؤكّدة بالفيروس، لكن الأغلبية العظمى من المصابين بالعدوى ما زالوا في الصين.

وأُلغيت نحو 10 آلاف رحلة طيران منذ تفشي الفيروس في الصين، وفقاً لشركة "سيريم" لتحليل بيانات السفر، فيما أعلنت بلدان عدة تخصيص رحلات طيران لترحيل مواطنيها من الصين.