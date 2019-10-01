ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وأوجه التعاون الثنائي
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-10-01
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
10:56 PM
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا
استعرضا العلاقات بين البلدَيْن وأوجه التعاون الثنائي
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات.