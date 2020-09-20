النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أعنف قصف منذ 6 أشهر.. روسيا تشنّ 30 غارة على مناطق المعارضة بإدلب

النظام استهدف جنوب المدينة بالمدفعية

نقلت "رويترز" عن مصادر في المعارضة السورية، أن طائرات روسية قصفت إدلب شمال غرب سورية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، اليوم (الأحد)، في أعنف غارات منذ أن أدى اتفاق تركي روسي إلى وقف العمليات القتالية الرئيسية قبل نحو ستة أشهر.

من ناحيتهم ذكر شهود أن طائرات حربية قصفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، كما تعرضت منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب لقصف مدفعي عنيف من مواقع قريبة للنظام السوري.

من جانبه بيّن محمد رشيد، وهو مسؤول سابق في قوات المعارضة ومراقب طائرات متطوع تغطي شبكته القاعدة الجوية الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية الغربية؛ أن هذه الغارات الثلاثين هي الأعنف حتى الآن منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

بدورها أشارت مراكز تعقب أخرى إلى أن طائرات روسية من طراز سوخوي قصفت منطقة حرش وقرية عرب سعيد غربي مدينة إدلب.

وأوضحت أن طائراتٍ مسيّرة مجهولة الهوية قصفت بلدتين يسيطر عليهما مقاتلو المعارضة في سهل الغاب غربي محافظة حماة.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أعنف قصف منذ 6 أشهر.. روسيا تشنّ 30 غارة على مناطق المعارضة بإدلب
سبق

نقلت "رويترز" عن مصادر في المعارضة السورية، أن طائرات روسية قصفت إدلب شمال غرب سورية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، اليوم (الأحد)، في أعنف غارات منذ أن أدى اتفاق تركي روسي إلى وقف العمليات القتالية الرئيسية قبل نحو ستة أشهر.

من ناحيتهم ذكر شهود أن طائرات حربية قصفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، كما تعرضت منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب لقصف مدفعي عنيف من مواقع قريبة للنظام السوري.

من جانبه بيّن محمد رشيد، وهو مسؤول سابق في قوات المعارضة ومراقب طائرات متطوع تغطي شبكته القاعدة الجوية الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية الغربية؛ أن هذه الغارات الثلاثين هي الأعنف حتى الآن منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

بدورها أشارت مراكز تعقب أخرى إلى أن طائرات روسية من طراز سوخوي قصفت منطقة حرش وقرية عرب سعيد غربي مدينة إدلب.

وأوضحت أن طائراتٍ مسيّرة مجهولة الهوية قصفت بلدتين يسيطر عليهما مقاتلو المعارضة في سهل الغاب غربي محافظة حماة.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
08:50 PM

أعنف قصف منذ 6 أشهر.. روسيا تشنّ 30 غارة على مناطق المعارضة بإدلب

النظام استهدف جنوب المدينة بالمدفعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
1,933

نقلت "رويترز" عن مصادر في المعارضة السورية، أن طائرات روسية قصفت إدلب شمال غرب سورية التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، اليوم (الأحد)، في أعنف غارات منذ أن أدى اتفاق تركي روسي إلى وقف العمليات القتالية الرئيسية قبل نحو ستة أشهر.

من ناحيتهم ذكر شهود أن طائرات حربية قصفت الأطراف الغربية لمدينة إدلب، كما تعرضت منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب لقصف مدفعي عنيف من مواقع قريبة للنظام السوري.

من جانبه بيّن محمد رشيد، وهو مسؤول سابق في قوات المعارضة ومراقب طائرات متطوع تغطي شبكته القاعدة الجوية الروسية في محافظة اللاذقية الساحلية الغربية؛ أن هذه الغارات الثلاثين هي الأعنف حتى الآن منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

بدورها أشارت مراكز تعقب أخرى إلى أن طائرات روسية من طراز سوخوي قصفت منطقة حرش وقرية عرب سعيد غربي مدينة إدلب.

وأوضحت أن طائراتٍ مسيّرة مجهولة الهوية قصفت بلدتين يسيطر عليهما مقاتلو المعارضة في سهل الغاب غربي محافظة حماة.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,031
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,719

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة