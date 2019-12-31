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البورصة المصرية تخسر 41,5 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 7,1% خلال عام 2019م

تأثرت بالتذبذبات والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية والأحداث الإقليمية

سجلت مؤشرات البورصة المصرية موجة تراجعات خلال عام 2019م تأثُّرًا بالتذبذبات والتقلُّبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية، والأحداث الإقليمية التي شهدتها المنطقة على مدار العام، وهو ما أرجعه الخبراء والمحللون إلى كونها تراجعات طبيعية تماشيًا مع أداء البورصات الإقليمية، وسط توقعات بتعافٍ للسوق خلال العام المقبل 2020.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات العام 2019م بخسائر متوسطة قدرها 41,5 مليار جنيه لرأسمال المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والذي أنهى العام عند مستوى 708,2 مليارات جنيه، مقابل 749,7 مليار جنيه في نهاية 2018.

وخسر مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) نحو 7,1% على مدار العام، لينهي 2019 عند مستوى 13961 نقطة مقابل 13035 نقطة في نهاية 2018، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) خسارة نسبتها 23,1%، لينهي تداولات العام عند مستوى 533,16 نقطة، مقابل 693,83 نقطة في نهاية 2018م.

وأوضحت الإحصاءات أن موجة التراجع امتدّت إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، والذي فقد على مدار العام نحو 19% من قيمته ليسجل 1397.45 نقطة، مقابل 1727.21 نقطة في نهاية 2018م.

البورصة المصرية

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البورصة المصرية تخسر 41,5 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 7,1% خلال عام 2019م
سبق

سجلت مؤشرات البورصة المصرية موجة تراجعات خلال عام 2019م تأثُّرًا بالتذبذبات والتقلُّبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية، والأحداث الإقليمية التي شهدتها المنطقة على مدار العام، وهو ما أرجعه الخبراء والمحللون إلى كونها تراجعات طبيعية تماشيًا مع أداء البورصات الإقليمية، وسط توقعات بتعافٍ للسوق خلال العام المقبل 2020.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات العام 2019م بخسائر متوسطة قدرها 41,5 مليار جنيه لرأسمال المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والذي أنهى العام عند مستوى 708,2 مليارات جنيه، مقابل 749,7 مليار جنيه في نهاية 2018.

وخسر مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) نحو 7,1% على مدار العام، لينهي 2019 عند مستوى 13961 نقطة مقابل 13035 نقطة في نهاية 2018، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) خسارة نسبتها 23,1%، لينهي تداولات العام عند مستوى 533,16 نقطة، مقابل 693,83 نقطة في نهاية 2018م.

وأوضحت الإحصاءات أن موجة التراجع امتدّت إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، والذي فقد على مدار العام نحو 19% من قيمته ليسجل 1397.45 نقطة، مقابل 1727.21 نقطة في نهاية 2018م.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
05:53 PM

البورصة المصرية تخسر 41,5 مليار جنيه ومؤشرها يهبط 7,1% خلال عام 2019م

تأثرت بالتذبذبات والتقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية والأحداث الإقليمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت مؤشرات البورصة المصرية موجة تراجعات خلال عام 2019م تأثُّرًا بالتذبذبات والتقلُّبات الحادة التي شهدتها أسواق المال العالمية، والأحداث الإقليمية التي شهدتها المنطقة على مدار العام، وهو ما أرجعه الخبراء والمحللون إلى كونها تراجعات طبيعية تماشيًا مع أداء البورصات الإقليمية، وسط توقعات بتعافٍ للسوق خلال العام المقبل 2020.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات العام 2019م بخسائر متوسطة قدرها 41,5 مليار جنيه لرأسمال المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة، والذي أنهى العام عند مستوى 708,2 مليارات جنيه، مقابل 749,7 مليار جنيه في نهاية 2018.

وخسر مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) نحو 7,1% على مدار العام، لينهي 2019 عند مستوى 13961 نقطة مقابل 13035 نقطة في نهاية 2018، فيما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) خسارة نسبتها 23,1%، لينهي تداولات العام عند مستوى 533,16 نقطة، مقابل 693,83 نقطة في نهاية 2018م.

وأوضحت الإحصاءات أن موجة التراجع امتدّت إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، والذي فقد على مدار العام نحو 19% من قيمته ليسجل 1397.45 نقطة، مقابل 1727.21 نقطة في نهاية 2018م.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,624
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,000
200 مليون

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