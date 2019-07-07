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بمناسبة صعودهما لدوري المحترفين.. أمير عسير يرعى حفل تكريم ناديي أبها وضمك

أعلن نادي أبها إقامة حفل تكريم للفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة صعوده مؤخراً لمنافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "برعاية كريمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- سيقام حفل تكريم لناديي أبها وضمك".

وأضاف: يأتي التكريم بمناسبة حصول نادي أبها على درع دوري الأمير محمد بن سلمان وصعود الفريقين للدوري السعودي للمحترفين.

وسيقام حفل التكريم في الثامنة من مساء يوم الاثنين في شارع الفن بأبها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمناسبة صعودهما لدوري المحترفين.. أمير عسير يرعى حفل تكريم ناديي أبها وضمك
سبق

أعلن نادي أبها إقامة حفل تكريم للفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة صعوده مؤخراً لمنافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "برعاية كريمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- سيقام حفل تكريم لناديي أبها وضمك".

وأضاف: يأتي التكريم بمناسبة حصول نادي أبها على درع دوري الأمير محمد بن سلمان وصعود الفريقين للدوري السعودي للمحترفين.

وسيقام حفل التكريم في الثامنة من مساء يوم الاثنين في شارع الفن بأبها.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
04:05 PM

بمناسبة صعودهما لدوري المحترفين.. أمير عسير يرعى حفل تكريم ناديي أبها وضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلن نادي أبها إقامة حفل تكريم للفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة صعوده مؤخراً لمنافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "برعاية كريمة من أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال -حفظه الله- سيقام حفل تكريم لناديي أبها وضمك".

وأضاف: يأتي التكريم بمناسبة حصول نادي أبها على درع دوري الأمير محمد بن سلمان وصعود الفريقين للدوري السعودي للمحترفين.

وسيقام حفل التكريم في الثامنة من مساء يوم الاثنين في شارع الفن بأبها.

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