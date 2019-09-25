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رئيس "SAMI" يبحث مع نائب وزير الدفاع البرازيلي سُبل التعاون في المنتجات الدفاعية

بهدف توطين 50 % من الإنفاق العسكري ونقل التقنية للمملكة وخلق فرص عمل جديدة

استقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI " ، الدكتور أندرياس شوير، أمس الأربعاء في مقر الشركة وفدًا من جمهورية البرازيل الاتحادية، يتقدمهم نائب وزير الدفاع لشؤون المنتجات الدفاعية الدكتور ماركوس ديغوت، وسفير جمهورية البرازيل لدى السعودية مارسيلو ديلانينا.

وتفصيلاً، بحث الجانبان فرص التعاون المشترك بين SAMI وقطاع الدفاع في جمهورية البرازيل بما يسهم في تحقيق مصالح السعودية في قطاع الدفاع، وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتوطين 50 % من إنفاقها العسكري، ونقل التقنية إلى السعودية، وخلق فرص عمل جديدة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان في استقبال الوفد في مقر شركة SAMI الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وليد أبو خالد، ونائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ الدكتور تيموثي كارتر، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات وائل بن محمد السرحان، ومدير التخطيط الاستراتيجي وائل الغامدي.

وكان من ضمن الوفد المرافق لنائب وزير الدفاع البرازيلي كل من رئيس إدارة التسويق التجاري في وزارة الدفاع البرازيلية الجنرال لويز أنتونيو بريتو، ورئيس إدارة الاقتصاد والتمويل في وزارة الدفاع البرازيلية الكولونيل ديوغنيس نيتو، ورئيس إدارة المنتجات الدفاعية في وزارة الخارجية البرازيلية السكرتير تياغو كارنيرو، ورئيس القسم السياسي والعسكري في سفارة البرازيل السكرتير فاغنر سيلفا أنتونيس. وضم الوفد كذلك مجموعة من كبار التنفيذيين لعدد من الشركات البرازيلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس "SAMI" يبحث مع نائب وزير الدفاع البرازيلي سُبل التعاون في المنتجات الدفاعية
سبق

استقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI " ، الدكتور أندرياس شوير، أمس الأربعاء في مقر الشركة وفدًا من جمهورية البرازيل الاتحادية، يتقدمهم نائب وزير الدفاع لشؤون المنتجات الدفاعية الدكتور ماركوس ديغوت، وسفير جمهورية البرازيل لدى السعودية مارسيلو ديلانينا.

وتفصيلاً، بحث الجانبان فرص التعاون المشترك بين SAMI وقطاع الدفاع في جمهورية البرازيل بما يسهم في تحقيق مصالح السعودية في قطاع الدفاع، وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتوطين 50 % من إنفاقها العسكري، ونقل التقنية إلى السعودية، وخلق فرص عمل جديدة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان في استقبال الوفد في مقر شركة SAMI الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وليد أبو خالد، ونائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ الدكتور تيموثي كارتر، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات وائل بن محمد السرحان، ومدير التخطيط الاستراتيجي وائل الغامدي.

وكان من ضمن الوفد المرافق لنائب وزير الدفاع البرازيلي كل من رئيس إدارة التسويق التجاري في وزارة الدفاع البرازيلية الجنرال لويز أنتونيو بريتو، ورئيس إدارة الاقتصاد والتمويل في وزارة الدفاع البرازيلية الكولونيل ديوغنيس نيتو، ورئيس إدارة المنتجات الدفاعية في وزارة الخارجية البرازيلية السكرتير تياغو كارنيرو، ورئيس القسم السياسي والعسكري في سفارة البرازيل السكرتير فاغنر سيلفا أنتونيس. وضم الوفد كذلك مجموعة من كبار التنفيذيين لعدد من الشركات البرازيلية.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
11:52 PM

رئيس "SAMI" يبحث مع نائب وزير الدفاع البرازيلي سُبل التعاون في المنتجات الدفاعية

بهدف توطين 50 % من الإنفاق العسكري ونقل التقنية للمملكة وخلق فرص عمل جديدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI " ، الدكتور أندرياس شوير، أمس الأربعاء في مقر الشركة وفدًا من جمهورية البرازيل الاتحادية، يتقدمهم نائب وزير الدفاع لشؤون المنتجات الدفاعية الدكتور ماركوس ديغوت، وسفير جمهورية البرازيل لدى السعودية مارسيلو ديلانينا.

وتفصيلاً، بحث الجانبان فرص التعاون المشترك بين SAMI وقطاع الدفاع في جمهورية البرازيل بما يسهم في تحقيق مصالح السعودية في قطاع الدفاع، وتعزيز اكتفائها الذاتي، وتوطين 50 % من إنفاقها العسكري، ونقل التقنية إلى السعودية، وخلق فرص عمل جديدة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكان في استقبال الوفد في مقر شركة SAMI الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وليد أبو خالد، ونائب الرئيس التنفيذي للأسلحة والصواريخ الدكتور تيموثي كارتر، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات وائل بن محمد السرحان، ومدير التخطيط الاستراتيجي وائل الغامدي.

وكان من ضمن الوفد المرافق لنائب وزير الدفاع البرازيلي كل من رئيس إدارة التسويق التجاري في وزارة الدفاع البرازيلية الجنرال لويز أنتونيو بريتو، ورئيس إدارة الاقتصاد والتمويل في وزارة الدفاع البرازيلية الكولونيل ديوغنيس نيتو، ورئيس إدارة المنتجات الدفاعية في وزارة الخارجية البرازيلية السكرتير تياغو كارنيرو، ورئيس القسم السياسي والعسكري في سفارة البرازيل السكرتير فاغنر سيلفا أنتونيس. وضم الوفد كذلك مجموعة من كبار التنفيذيين لعدد من الشركات البرازيلية.

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