وفاة النائب العراقي "الزهيري" متأثرًا بإصابته بكورونا

توفِّي النائب في مجلس النواب العراقي حسين جاسم الزهيري اليوم الثلاثاء متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وتفصيلاً، نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النائب حسين الزهيري، كما نعته الأمانة العامة لمنظمة بدر؛ إذ كان يشغل منصب مسؤول المنظمة (فرع ديالى).