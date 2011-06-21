"المقاطي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة

احتفل الشاب مطلق بن مسفوه المقاطي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة.
جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.
احتفل الشاب مطلق بن مسفوه المقاطي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة.
جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.
احتفل الشاب مطلق بن مسفوه المقاطي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة.
جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.
احتفل الشاب مطلق بن مسفوه المقاطي، بزفافه بإحدى قاعات الأفراح في مكة المكرمة.
جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء والأقارب.